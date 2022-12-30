В России перестали работать мобильные приложения автомобильных брендов Skoda, KIA, Infiniti и Nissan

В Британии сняли фильм о Су-24, напугавших экипаж авианосца Queen Elizabeth
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В России уже не работают мобильные приложения автобрендов Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом сообщил представитель дилерского центра «Автоспеццентр», отметив, что число приложений, которые прекратят работу в РФ может вырасти в ближайшей перспективе.
Компании Skoda, Infiniti, Nissan заранее уведомили о том, что отключают свои приложения в РФ. В тоже время пока еще работают в обычном режиме приложения для китайских автомобилей Mу Chery, Exeed AR.
Стоит отметить, что прекращение работы мобильных приложений автобрендов связано с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, а точнее с санкциями, которые ввел Запад в отношении РФ в ответ на введение ее войск на украинскую территорию.
Эксперты говорят о том, что Запад и далее будет усиливать санкционное давление на РФ, и возможны другие проблемы для автовладельцев. Например, с поставками запчастей, о чем уже сообщали страховщики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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