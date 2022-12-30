В России перестали работать мобильные приложения автомобильных брендов Skoda, KIA, Infiniti и Nissan

В России уже не работают мобильные приложения автобрендов Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом сообщил представитель дилерского центра «Автоспеццентр», отметив, что число приложений, которые прекратят работу в РФ может вырасти в ближайшей перспективе.

Компании Skoda, Infiniti, Nissan заранее уведомили о том, что отключают свои приложения в РФ. В тоже время пока еще работают в обычном режиме приложения для китайских автомобилей Mу Chery, Exeed AR.

Стоит отметить, что прекращение работы мобильных приложений автобрендов связано с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, а точнее с санкциями, которые ввел Запад в отношении РФ в ответ на введение ее войск на украинскую территорию.

Эксперты говорят о том, что Запад и далее будет усиливать санкционное давление на РФ, и возможны другие проблемы для автовладельцев. Например, с поставками запчастей, о чем уже сообщали страховщики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700