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Покупая автомобиль, крайне важно знать его историю, и быть уверенным, что это не «распил» или «утопленник».
Японские автомобили не всегда прибывают в Россию в достойном состоянии, рассказали изданию Quto эксперты сервиса «Автотека».
Важно отметить, что в Японии праворульное движение. Тем не менее, при выборе автомобиля с правым рулем действуют те же правила, что и при покупке леворульного.
Если говорить о «распиле», то следует объяснить, что так называют автомобили, которые ввозились в Россию частями. Их разрезают в Японии. Потом же переправляют в РФ и тут уже собирают, сваривая по местам распила. Так ввозят авто, чтобы снизить таможенные пошлины.
Но такой автомобиль сложно оформить в дальнейшем, так как у него нет паспорта транспортного средства. Иногда такие автомобили оформляют как двойника, но это незаконно.
К тому же такой автомобиль после сборки может вести себя непредсказуемо при ДТП. При этом у «распилов» часто проблемы с электроникой.
Нередко в РФ попадают и «утопленники» из Японии. Важно знать, что даже если машина была слегка подтоплена, то она уже более подвержена коррозии.
Чтобы выявить «утопленника», следует посмотреть нет ли разводов на обивке салона, на напольном покрытии и в багажном отсеке. Также следует посмотреть, есть ли грязь и песок в труднодоступных местах, поскольку туда его могла занести вода.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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