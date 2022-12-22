Водителям в России сообщили, как не купить &quot;распил&quot; или &quot;утопленника&quot; из Японии в 2022 году

Сегодня, 09:09

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Водителям в России сообщили, как не купить &quot;распил&quot; или &quot;утопленника&quot; из Японии в 2022 году
Фото из открытых источников

Покупая автомобиль, крайне важно знать его историю, и быть уверенным, что это не «распил» или «утопленник».

Японские автомобили не всегда прибывают в Россию в достойном состоянии, рассказали изданию Quto эксперты сервиса «Автотека».

Важно отметить, что в Японии праворульное движение. Тем не менее, при выборе автомобиля с правым рулем действуют те же правила, что и при покупке леворульного.

Если говорить о «распиле», то следует объяснить, что так называют автомобили, которые ввозились в Россию частями. Их разрезают в Японии. Потом же переправляют в РФ и тут уже собирают, сваривая по местам распила. Так ввозят авто, чтобы снизить таможенные пошлины.

Но такой автомобиль сложно оформить в дальнейшем, так как у него нет паспорта транспортного средства. Иногда такие автомобили оформляют как двойника, но это незаконно.

К тому же такой автомобиль после сборки может вести себя непредсказуемо при ДТП. При этом у «распилов» часто проблемы с электроникой.

Нередко в РФ попадают и «утопленники» из Японии. Важно знать, что даже если машина была слегка подтоплена, то она уже более подвержена коррозии.

Чтобы выявить «утопленника», следует посмотреть нет ли разводов на обивке салона, на напольном покрытии и в багажном отсеке. Также следует посмотреть, есть ли грязь и песок в труднодоступных местах, поскольку туда его могла занести вода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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