Автоэксперт Арбузов объяснил, почему с покупкой авто следует поспешить

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Россиянам, планирующим приобрести автомобиль, стоит поторопиться. Такой совет дал автоэксперт Сергей Арбузов. С одной стороны, рынок не насыщен, но с другой стороны, существует ряд факторов, ограничивающих спрос, заметил эксперт.
Обозреватель автомобильного портала «Дром» не рекомендует рассчитывать на скидки, которые были в январе и позволяли купить машину дешевле. Эксперт пояснил, что на складах заканчиваются авто, купленные, когда юань стоил не дороже девяти рублей. Склады автомобилей, приобретенных по прежнему курсу юаня, иссякают. Это указывает на то, что скидки могут быть краткосрочными. Арбузов обращает внимание на то, что цены на автомобили продолжат расти, а рубль будет продолжать падать.
Возможно, ситуация улучшится, если «Автотор» выполнит запланированные объемы производства в нынешнем и следующем году. Арбузов рекомендует обращать внимание на модели, производимые «Автотором».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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