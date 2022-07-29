Kia отзывает в РФ более 105 тысяч автомобилей

Компания «Киа Россия и СНГ», официальный представитель автопроизводителя, проводит отзыв 105 405 автомобилей Kia Rio, Soul и Cerat. Они были изготовлены в срок с 2013 по 2018 год и реализованы на территории России. Об этом проинформировал Росстандарт на своем официальном сайте.

Причиной отзыва автомобилей называется горение лампы неисправности SRS на приборной панели. Автопроизводитель считает, что дело может быть в неполадках модуля AIR BAG. Поэтому на всех попавших под отзыв машинах специалисты компании обновят программное обеспечение AIR BAG. Если возникнет необходимость, модуль может быть заменен на новый.

С владельцами авто, которые попадают под отзыв, свяжутся и расскажут, в какой из ближайших дилерских центров надо будет их доставить.

Однако владельцы машин данной марки могут воспользоваться сайтом Росстандарта и лично проверить через VIN-код, попадает ли их железный конь под отзыв.

Традиционно ремонтные работы не будут стоить хозяевам Kia ни копейки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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