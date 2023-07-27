«Ъ»: в РФ хотят вернуть штраф за превышение средней скорости

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В РФ могут вернуть штраф за превышение средней скорости.
Об этом пишет издание «Коммерсантъ», отмечая, что соответствующая инициатива уже рассматривалась на заседании рабочей группы по «Безопасности дорожного движения».
В новых правилах предполагается ввести понятие «средняя скорость движения». Так предлагается определять «отношение длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затрачиваемому транспортным средством на проезд этого участка». То есть, водителям придется придерживаться мгновенной и средней скорости.
Будет прописан отдельно метод расчета средней скорости, а также санкции, которые введут для нарушителей.
Местом совершения правонарушения будет считаться зона контроля последней камеры в цепочке приборов, фиксирующих скорость. Если камера фиксирует одновременно и мгновенное, и среднее нарушение скорости, то штраф будет налагаться за одно из нарушений.
Эксперты уверены, что нововведение даст возможность сделать еще более прозрачным процесс рассмотрения нарушений, связанных с несоблюдением скоростного режима.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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