В Санкт-Петербурге в 2023 году начало работать новое производство автозапчастей

Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом
Правоохранительные органы задержали в столице России москвича, который разъезжал по городу на своем автомобиле с...Подробнее
Стало известно о запуске производства компанией Петербурга ООО "Эрлайн" (бренд Startvolt) свечей зажигания на контрактной основе в Поднебесной. Отмечается, что с мая каждый месяц специалисты будут изготавливать полмиллиона таких автозапчастей. Причем к концу нынешнего года ежемесячный выпуск, как ожидается, составит 1 млн свечей. Прежде бренд не был задействован в такой работе. Этой информацией поделились с РБК Петербург в пресс-службе компании.
Согласно предоставленным данным, свечи зажигания будут выпускаться как для автомобилей, так и для снегоходов, мототехники и лодочных моторов. На начальном этапе ассортимент будет состоять из 144 SKU, к концу текущего года - до 700 SKU. Продажи намерены осуществлять в нашей стране и странах СНГ. Специалисты сообщили, что уход с отечественного рынка некоторых зарубежных компаний обернулся дефицитом качественных свечей зажигания популярных брендов. Собеседники издания подчеркнули, что производство в КНР будет более конкурентоспособным на мировом рынке, нежели в РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Правоохранительные органы задержали в столице России москвича, который разъезжал по городу на своем автомобиле с...Подробнее
В воскресенье в вечернее время произошел пожар в здании родильного дома Фрунзенского района в городе на Неве. Данная...Подробнее
Колоссальное скопление поваленных деревьев, около 51 км, было недавно обнаружено в канадской Арктике. Ученые...Подробнее
Отдых в Турции в 2023 году существенно подорожал, сообщает «АиФ». Российские туроператоры говорят о том, что Турция все...Подробнее
Евгений Пригожин сообщил о передаче в Государственную думу писем от погибших в ходе СВО бойцов формирования. Основатель...Подробнее
В немецком внешнеполитическом ведомстве сообщается о возвращении в столицу Германии нескольких сотрудников...Подробнее
Причиной сильного пожара на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края стала атака беспилотника. Об этом со...Подробнее
В минувшем месяце поставки природного газа (СПГ) в Европу выросли до исторического максимума, достигнув рекордного...Подробнее
Экономист Кеннет Рапоза выразил мнение о результатах введенных санкций западными государствами по отношению к...Подробнее
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер счел утопией идею создания автомобиля «с нуля» стоимостью...Подробнее
Комментировать