В Санкт-Петербурге в 2023 году начало работать новое производство автозапчастей

Стало известно о запуске производства компанией Петербурга ООО "Эрлайн" (бренд Startvolt) свечей зажигания на контрактной основе в Поднебесной. Отмечается, что с мая каждый месяц специалисты будут изготавливать полмиллиона таких автозапчастей. Причем к концу нынешнего года ежемесячный выпуск, как ожидается, составит 1 млн свечей. Прежде бренд не был задействован в такой работе. Этой информацией поделились с РБК Петербург в пресс-службе компании.

Согласно предоставленным данным, свечи зажигания будут выпускаться как для автомобилей, так и для снегоходов, мототехники и лодочных моторов. На начальном этапе ассортимент будет состоять из 144 SKU, к концу текущего года - до 700 SKU. Продажи намерены осуществлять в нашей стране и странах СНГ. Специалисты сообщили, что уход с отечественного рынка некоторых зарубежных компаний обернулся дефицитом качественных свечей зажигания популярных брендов. Собеседники издания подчеркнули, что производство в КНР будет более конкурентоспособным на мировом рынке, нежели в РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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