В РФ дорожают авто — и китайские, и отечественные

Сегодня, 13:04

Image 16+
В РФ дорожают авто — и китайские, и отечественные
Фото из открытых источников

В России продолжают расти цены на автомобили и эксперты говорят о том, что пока нет оснований ожидать обратной динамики.

BFM.ru сообщает, что на данный момент кроссовер с механической коробкой передач обойдется минимум в 2,2 миллиона рублей, а электрическая версия стоит уже от 3,5 миллионов рублей.

Автоэксперт Артем Бобцов полагает, что рост цен спровоцирует падение продаж, но производители сейчас не готовы идти на то, чтобы снижать цены. Подорожание сырья и комплектующих вынуждает их поднимать цены. Влияет на стоимость автомобиля и курс рубля, а он продолжает снижаться к доллару и евро.

Автомобильный эксперт Константин Абдулаев отметил, что автомобили будут дорожать, и в РФ снова начался период, когда покупка автомобиля – это уже из серии люксового потребления. Тем, кто выбирает авто, он рекомендовал обратить внимание на китайские бренды, хотя и они стали дороже.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В РФ дорожают авто — и китайские, и отечественные

Сегодня, 13:04

Автоэксперт Петр Баканов: россияне покупают автомобили из Китая из-за безысходности

27-07-2023, 11:44

Адвокат Алексей Глазунов перечислил способы обмана покупателей в автосалонах

15-07-2023, 08:14

Китайские автомашины заняли большую часть рынка РФ в 2023 году

12-06-2023, 17:49

В Санкт-Петербурге в 2023 году начало работать новое производство автозапчастей

3-05-2023, 22:59

Автоэксперт Хайцэер счел утопией создание автомобиля стоимостью до 500 тысяч рублей

2-05-2023, 16:44

Специалисты рассказали о потенциальных опасностях для продаж корейских автомашин в РФ

27-04-2023, 08:34

В России перестали работать мобильные приложения автомобильных брендов Skoda, KIA, Infiniti и Nissan

17-01-2023, 11:14

В РФ начались продажи новых кроссоверов Audi Q6 из КНР за 10 млн рублей

30-12-2022, 14:34

Водителям в России сообщили, как не купить &quot;распил&quot; или &quot;утопленника&quot; из Японии в 2022 году

25-12-2022, 09:09

«Ъ»: Рост спроса на автомашины с пробегом в декабре 2022 года в России наблюдают только автосалоны

22-12-2022, 09:34

В России начнут продавать новые хэтчбеки Sandero

21-12-2022, 19:24

Автоэксперт Синичкина предупредила о том, что личный автомобиль в России станет редкостью к 2030 году

31-08-2022, 13:39

Эксперт Шапарин рассказал об автомобильных деталях, пользующихся самой большой популярностью у воров

8-08-2022, 21:29

Kia отзывает в РФ более 105 тысяч автомобилей

8-08-2022, 15:04

АвтоВАЗ снова повышает цены на автомобили Lada

29-07-2022, 14:44

Автомобильные дилеры рассказали о временах, когда нечего продавать

16-05-2022, 09:29

Компании в РФ переходят на отечественные машины из-за высоких цен на иномарки

8-05-2022, 14:19

Что творится в российских автосервисах: дефицит запчастей и проблема со страховкой

30-04-2022, 16:14

Рынок автомобилей с пробегом в России в 2021 году вырос на 8%

3-02-2022, 15:49

Возможно, Вам будет интересно

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

30-07-2023, 21:49

0

Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...

Подробнее
Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

31-07-2023, 14:59

0

Политолог Ростислав Ищенко уверен в том, что Запад будет выдвигать ультиматум Москве, чтобы вынудить принять условия,...

Подробнее
Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

Родные российского бойца рассказали, какие зарплаты получают добровольцы в СВО

31-07-2023, 08:19

0

Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы...

Подробнее
В американском Лос-Анджелесе мужчина с двумя половыми органами решил удалить один из них

В американском Лос-Анджелесе мужчина с двумя половыми органами решил удалить один из них

31-07-2023, 12:34

0

Житель Лос-Анджелеса родился с редкой генетической аномалией — дифаллией. Эта патология предполагает развитие двух...

Подробнее
Россиянка, ставшая русалкой в Китае, рассказала о своей работе

Россиянка, ставшая русалкой в Китае, рассказала о своей работе

31-07-2023, 10:14

0

С мая этого года 25-летняя жительница Краснодара Дарья работает русалкой в Китае. Девушка узнала об этой профессии...

Подробнее
Эксперт по туризму Котляр рассказала о необходимости утилизировать посадочные талоны после полета

Эксперт по туризму Котляр рассказала о необходимости утилизировать посадочные талоны после полета

31-07-2023, 17:24

0

Посадочные талоны на самолет представляют собой потенциальную опасность, поэтому их надо вовремя утилизировать. Они...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров