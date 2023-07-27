В РФ дорожают авто — и китайские, и отечественные

В России продолжают расти цены на автомобили и эксперты говорят о том, что пока нет оснований ожидать обратной динамики.

BFM.ru сообщает, что на данный момент кроссовер с механической коробкой передач обойдется минимум в 2,2 миллиона рублей, а электрическая версия стоит уже от 3,5 миллионов рублей.

Автоэксперт Артем Бобцов полагает, что рост цен спровоцирует падение продаж, но производители сейчас не готовы идти на то, чтобы снижать цены. Подорожание сырья и комплектующих вынуждает их поднимать цены. Влияет на стоимость автомобиля и курс рубля, а он продолжает снижаться к доллару и евро.

Автомобильный эксперт Константин Абдулаев отметил, что автомобили будут дорожать, и в РФ снова начался период, когда покупка автомобиля – это уже из серии люксового потребления. Тем, кто выбирает авто, он рекомендовал обратить внимание на китайские бренды, хотя и они стали дороже.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»