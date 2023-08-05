«Известия»: Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения

Российских дилеров отключили от программного обеспечения, которое предоставлялось немецким концерном Mercedes-Benz. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на пресс-службу дистрибьютора компании «МБ Рус». Сейчас российские пользователи не могут получить полный доступ к онлайн-системам, с помощью которых производятся техническое обслуживание и выявление проблем.

Поэтому в РФ владельцам автомобилей, собранных на заводах Mercedes-Benz, стоит приготовиться к тому, что в некоторых случаях ремонт их автомобилей затянется. Но при этом обслуживание и ремонт машин продолжатся на основе «накопленного опыта и знаний».

При этом после ухода из России Mercedes-Benz дилеры не могут предоставлять дополнительные сервисы владельцам автомобилей.

Как отмечают участники рынка, с аналогичной проблемой столкнулись и дилеры других брендов. Из-за санкций, введенных на фоне «военной спецоперации», ПО для российских пользователей ограничивают или вообще отключают.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»