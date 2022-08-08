Автоэксперт Синичкина предупредила о том, что личный автомобиль в России станет редкостью к 2030 году

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт
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Виктория Синичкина, директор по консультационным услугам компании «Технологии доверия», полагает, что уже к 2030 году личный автомобиль в распоряжении граждан России станет редкостью.
По ее словам, россияне сознательно захотят отказаться от такой собственности. По крайней мере, те, кто проживают в больших городах - там идет развитие сферы по передаче транспорта в аренду.
Параллельно с популярностью каршерингов, кикшерингов наметился повышенный интерес и к использованию общественного транспорта.
С учетом того, что один каршеринговый автомобиль заменяет 25 личных авто, уже в обозримом будущем, допускает эксперт, тренд может оказать существенное влияние на городское пространство и привести к тому, что необходимость в больших парковках попросту исчезнет, передает ТАСС.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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