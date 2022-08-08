Автоэксперт Синичкина предупредила о том, что личный автомобиль в России станет редкостью к 2030 году

Сегодня, 13:39

0

Image 16+
Автоэксперт Синичкина предупредила о том, что личный автомобиль в России станет редкостью к 2030 году
Фото из открытых источников

Виктория Синичкина, директор по консультационным услугам компании «Технологии доверия», полагает, что уже к 2030 году личный автомобиль в распоряжении граждан России станет редкостью.

По ее словам, россияне сознательно захотят отказаться от такой собственности. По крайней мере, те, кто проживают в больших городах - там идет развитие сферы по передаче транспорта в аренду.

Параллельно с популярностью каршерингов, кикшерингов наметился повышенный интерес и к использованию общественного транспорта.

С учетом того, что один каршеринговый автомобиль заменяет 25 личных авто, уже в обозримом будущем, допускает эксперт, тренд может оказать существенное влияние на городское пространство и привести к тому, что необходимость в больших парковках попросту исчезнет, передает ТАСС.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Автоэксперт Синичкина предупредила о том, что личный автомобиль в России станет редкостью к 2030 году

Сегодня, 13:39

Эксперт Шапарин рассказал об автомобильных деталях, пользующихся самой большой популярностью у воров

8-08-2022, 21:29

Kia отзывает в РФ более 105 тысяч автомобилей

8-08-2022, 15:04

АвтоВАЗ снова повышает цены на автомобили Lada

29-07-2022, 14:44

Автомобильные дилеры рассказали о временах, когда нечего продавать

16-05-2022, 09:29

Компании в РФ переходят на отечественные машины из-за высоких цен на иномарки

8-05-2022, 14:19

Что творится в российских автосервисах: дефицит запчастей и проблема со страховкой

30-04-2022, 16:14

Рынок автомобилей с пробегом в России в 2021 году вырос на 8%

3-02-2022, 15:49

Эксперт Баканов объяснил резкий скачок цен на новые автомобили на российском авторынке в 2021 году

26-01-2022, 16:54

В России предложили разделить марки машин на массовые и люксовые для налога на роскошь

25-01-2022, 13:19

Кризис авторынка РФ с 2021 года перекинулся на 2022 год

5-01-2022, 13:34

Автоэксперт Рязанов назвал способы защиты автомобиля от угона

12-12-2021, 11:29

Традиции немецкого качества: Обзор дилерского центра BMW BorisHof в Москве

30-11-2021, 21:04

Седан Chevrolet Aveo назван самой надежной иномаркой с пробегом в России за 400 тыс. рублей

7-11-2021, 08:34

Эксперты назвали четыре вредных способа «улучшить» автомобиль

28-09-2021, 12:59

Российским водителям объяснили, каким автомобилям не нужно проходить техосмотр в 2021 году

7-09-2021, 13:39

В Госдуме РФ предложили ввести уголовную ответственность за поддельные автономера

24-05-2021, 09:49

Названы правила покупки подержанных авто

9-05-2021, 18:44

В ГИБДД назвали преимущества самостоятельной регистрации автомобилей дилерами

5-05-2021, 16:29

Песу: переброска войск к границам Украины показала способность ВС РФ быстро разгромить ВСУ

26-04-2021, 07:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт

29-08-2022, 16:11

0

Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...

Подробнее
Эксперты рассказали, что будет с рублем в сентябре

Эксперты рассказали, что будет с рублем в сентябре

28-08-2022, 16:44

0

Многие финансовые аналитики пророчили падение рубля, однако российская валюта завершает лето с гордо поднятой головой....

Подробнее
Давно пора: петербуржцы просят главу СК РФ «заняться» Бегловым

Давно пора: петербуржцы просят главу СК РФ «заняться» Бегловым

Вчера, 13:19

0

Жители Петербурга массово голосуют за то, чтобы СК РФ проверил деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова....

Подробнее
Инвесторы не хотят вкладываться в непривлекательные для бизнеса проекты программы Смольного «рубль за метр»

Инвесторы не хотят вкладываться в непривлекательные для бизнеса проекты программы Смольного «рубль за метр»

Вчера, 22:05

0

Правительство Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова предложило инвесторам поучаствовать в...

Подробнее
Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

Шарий подтвердил, что бывшего народного депутата Украины Ковалева убили в Херсонской области

29-08-2022, 10:39

0

Блогер Анатолий Шарий подтвердил, что в Херсонской области был убит бывший народный депутат Украины от партии «Слуга...

Подробнее
В Омске задержали граждан Казахстана за поджог военкомата

В Омске задержали граждан Казахстана за поджог военкомата

29-08-2022, 13:44

0

В России продолжают полыхать военкоматы. Преимущественно возгорание происходит из-за поджогов. Недавно...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Поморье создан учебный центр для подготовки к военной службе

В Поморье создан учебный центр для подготовки к военной службе

29-08-2022, 11:04

0

В Архангельской области создан центр, на базе которого будут готовить к военной службе добровольцев, изъявивших желание...

Подробнее
Евгений Норин проинформировал о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия

Евгений Норин проинформировал о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия

29-08-2022, 07:19

0

Известный в Российской Федерации военный историк и эксперт Евгений Норин рассказал, как действовали армейские...

Подробнее
Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

29-08-2022, 14:24

0

Швеция объявила о предоставлении нового пакета помощи Украине. Он оценивается в 1 миллиард крон - это порядка 100...

Подробнее
Более трети россиян не откладывают деньги

Более трети россиян не откладывают деньги

29-08-2022, 22:39

0

Еще 14% опрошенных россиян предпочитают сначала отложить средства на крупные покупки и другие значительные расходы, а...

Подробнее