В России эксперты зафиксировали существенный рост цен на автомобили

Увеличение стоимости автомобилей на всей территории Российской Федерации, которое стартовало в августе нынешнего года на фоне падения рубля и повышения утилизационного сбора, наблюдается и в сентябре. Как оценили данный процесс дилеры страны, повышение цены в среднем составило от 4%. Но если рассматривать некоторые модели машин, оно доходило до 20%.

Корреспонденты информационного агентства «Коммерсант» сегодня сообщают о том, что рекомендованные розничные цены на легковые автомобили для российского населения поднялись у 127 различных комплектаций. Если сравнивать с предыдущими периодами — в прошедшем июле таких было лишь 52. Причем, многие участники рынка рассказывают о том, что автомобильные компании РФ на данный момент еще не успели переложить все новые расходы в цены реализуемых машин, поэтому пока еще могут их сдерживать.

Также действуют и прежние скидочные программы. Это говорит о том, что цены на автомобили в России неизбежно будут увеличиваться. Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в июле заявлял, что у правительства есть четкие договоренности с представителями автомобилестроения о недопустимости необоснованного завышения цен. Но на фоне волатильности рубля и увеличения утилизационного сбора цены будут продолжать расти, считают дилеры. Особенно это коснется машин, ввозимых по параллельному импорту, так как китайские бренды, наладившие официальные дилерские сети, проводят более сдержанную ценовую политику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»