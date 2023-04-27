Автоэксперт Хайцэер счел утопией создание автомобиля стоимостью до 500 тысяч рублей

Сегодня, 16:44

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Автоэксперт Хайцэер счел утопией создание автомобиля стоимостью до 500 тысяч рублей
Фото из открытых источников

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер счел утопией идею создания автомобиля «с нуля» стоимостью до 500 тысяч рублей в розничной продаже, пишет «Ньюс.ру». Сделать машину за такие деньги просто нереальная задача, уверяет он и аргументирует: для реализации такого проекта необходимо иметь платформу, двигатель, КПП и так далее.

Такой амбициозный проект требует инвестиции как минимум в несколько миллиардов рублей, отмечает автомобильный эксперт. Без поддержки государства реализовать его не получится. Хотя бы потому, что автозаводы не захотят даже браться за этот проект - кто захочет работать себе в убыток? Хотя история знает и такое - в советские времена автопроизводители практически все были дотационными.

Создание автомобиля стоимостью до 500 тысяч вполне реально, если начинать не с нуля. Например, если взять за основу Lada Granta - его можно довести до такой цены, если «позаниматься».

Добиться снижения стоимости можно за счет уменьшения налогов и сборов, увеличения объемов производства, а также - и это очень важно - оптимизации производственных процессов.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов заявил, что решить проблемы российского автопрома и авторынка можно за счет реализации проекта «Народный автомобиль». Он, по его словам, предполагает создание авто, комфортного для пользователя и отвечающего требованиям безопасности, стоимостью до полумиллиона рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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