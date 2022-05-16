АвтоВАЗ снова повышает цены на автомобили Lada

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Автомобили в России в обозримом будущем действительно рискуют стать роскошью, а не средством передвижения. Причем даже отечественные. Лозунг писателей Ильфа и Петрова, похоже, начал утрачивать свою актуальность.
Как стало известно, компания АвтоВАЗ, лидер отечественного автопрома, с августа снова повышает цены на свои машины
Ожидается, что цена на Lada Largus официально поднимется на 65 тысяч рублей, пишет iXBT.com.
Уже через считанные дни цена на такой автомобиль в кузове универсал будет стартовать от 1 300 900 рублей. Кросс-универсал Largus Cross будет обходиться покупателям от 1 443 900 рублей - и это при том, что сейчас его владельцем можно стать за 1 378 900 рублей. Фургон Largus получит ценник 1 301 900 рублей (сейчас цена берет разбег от 1 236 900 рублей).
Помимо этого, с августа будет увеличена доплата за «металлик» - почти в два раза. Так, сейчас за Granta и внедорожники Niva Legend в этом цвете надо доплачивать 6 000 рублей, а придется после повышения выкладывать 12 000. Тем, кто остановил свой выбор на Largus «металлик». это обойдется в 15 000 рублей (сейчас 8000 рублей).
АвтоВАЗ с конца зимы нынешнего года (именно в это время стартовала специальная военная операция) уже несколько раз повышал цены на свои автомобили.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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