АвтоВАЗ снова повышает цены на автомобили Lada

Вчера, 14:44

0

Image 16+
АвтоВАЗ снова повышает цены на автомобили Lada
Фото из открытых источников

Автомобили в России в обозримом будущем действительно рискуют стать роскошью, а не средством передвижения. Причем даже отечественные. Лозунг писателей Ильфа и Петрова, похоже, начал утрачивать свою актуальность.

Как стало известно, компания АвтоВАЗ, лидер отечественного автопрома, с августа снова повышает цены на свои машины

Ожидается, что цена на Lada Largus официально поднимется на 65 тысяч рублей, пишет iXBT.com.

Уже через считанные дни цена на такой автомобиль в кузове универсал будет стартовать от 1 300 900 рублей. Кросс-универсал Largus Cross будет обходиться покупателям от 1 443 900 рублей - и это при том, что сейчас его владельцем можно стать за 1 378 900 рублей. Фургон Largus получит ценник 1 301 900 рублей (сейчас цена берет разбег от 1 236 900 рублей).

Помимо этого, с августа будет увеличена доплата за «металлик» - почти в два раза. Так, сейчас за Granta и внедорожники Niva Legend в этом цвете надо доплачивать 6 000 рублей, а придется после повышения выкладывать 12 000. Тем, кто остановил свой выбор на Largus «металлик». это обойдется в 15 000 рублей (сейчас 8000 рублей).

АвтоВАЗ с конца зимы нынешнего года (именно в это время стартовала специальная военная операция) уже несколько раз повышал цены на свои автомобили.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

АвтоВАЗ снова повышает цены на автомобили Lada

Вчера, 14:44

Автомобильные дилеры рассказали о временах, когда нечего продавать

16-05-2022, 09:29

Компании в РФ переходят на отечественные машины из-за высоких цен на иномарки

8-05-2022, 14:19

Что творится в российских автосервисах: дефицит запчастей и проблема со страховкой

30-04-2022, 16:14

Рынок автомобилей с пробегом в России в 2021 году вырос на 8%

3-02-2022, 15:49

Эксперт Баканов объяснил резкий скачок цен на новые автомобили на российском авторынке в 2021 году

26-01-2022, 16:54

В России предложили разделить марки машин на массовые и люксовые для налога на роскошь

25-01-2022, 13:19

Кризис авторынка РФ с 2021 года перекинулся на 2022 год

5-01-2022, 13:34

Автоэксперт Рязанов назвал способы защиты автомобиля от угона

12-12-2021, 11:29

Традиции немецкого качества: Обзор дилерского центра BMW BorisHof в Москве

30-11-2021, 21:04

Седан Chevrolet Aveo назван самой надежной иномаркой с пробегом в России за 400 тыс. рублей

7-11-2021, 08:34

Эксперты назвали четыре вредных способа «улучшить» автомобиль

28-09-2021, 12:59

Российским водителям объяснили, каким автомобилям не нужно проходить техосмотр в 2021 году

7-09-2021, 13:39

В Госдуме РФ предложили ввести уголовную ответственность за поддельные автономера

24-05-2021, 09:49

Названы правила покупки подержанных авто

9-05-2021, 18:44

В ГИБДД назвали преимущества самостоятельной регистрации автомобилей дилерами

5-05-2021, 16:29

Песу: переброска войск к границам Украины показала способность ВС РФ быстро разгромить ВСУ

26-04-2021, 07:09

Индекс контрактования новых автомобилей в Петербурге в марте вырос на 23%

22-04-2021, 13:43

Водителей в России предостерегли от длительного холостого хода двигателя автомобиля

22-04-2021, 09:49

В России автовладельцам с 1 мая 2021 года разрешат продавать машины через портал «Госуслуг»

20-04-2021, 09:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

Более 15 «бирюзовых» автобусов попали в аварии за две недели третьего этапа транспортной реформы в Петербурге

27-07-2022, 10:22

0

Новые автобусы, вышедшие на улицы Петербурга в рамках переехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО),...

Подробнее
Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

Петербуржцев не предупредили о перекрытии ряда улиц в день репетиции военно-морского парада

28-07-2022, 19:30

0

Городские власти не информировали петербуржцев о перекрытии ряда улиц в связи с репетицией Главного военно-морского...

Подробнее
Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Беглов мешает компании Пригожина начать работы по реставрации исторического здания

Вчера, 19:28

0

Компания «Строй Реставрация» более полугода не может приступить к реализации проекта по восстановлению и приспособлению...

Подробнее
До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

До конца следующего года на ремонт петербургских дорог потратят ещё шесть миллиардов рублей

27-07-2022, 08:39

0

Дирекцией транспортного строительства Северной столицы объявлены два очередных конкурса с целью поиска подрядчиков,...

Подробнее
Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

Киностудия «Ленфильм» заявила о невозможности импортозамещения в кинопроизводстве

27-07-2022, 16:19

0

Киностудия «Ленфильм» не может в современных реалиях использовать отечественное оборудование в процессе...

Подробнее
Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита

Вчера, 14:09

0

Проблемы с литовским банком, который обслуживает калининградский транзит, местные бизнесмены главными не считают. Было...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

ВВС Польши заменят советские Су-22 южнокорейскими истребителями

27-07-2022, 15:59

0

Стало известно, что рекламную кампанию южнокорейскому истребителю обеспечил концерн Lockheed Martin. Польша согласовала...

Подробнее
В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

В Ленинградской области задержали активную участницу финансовой пирамиды Finiko

28-07-2022, 05:54

0

Сегодня появилась информация о задержании на территории Ленинградской области сорокапятилетней уроженки...

Подробнее
Пентагон: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

Пентагон: Путин может ударить по Украине ядерным оружием

27-07-2022, 21:49

0

Издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором высказывается мысль о том, что Россия может нанести ядерный...

Подробнее
Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

Турция обвинила РФ в невыполнении обязательств по Сирии, но не рискнула угрожать

28-07-2022, 16:14

0

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказал претензии в адрес России. Он заявил, что Москва не выполняет свои...

Подробнее