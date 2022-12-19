«Ъ»: Рост спроса на автомашины с пробегом в декабре 2022 года в России наблюдают только автосалоны

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В России автодилеры заметили рост спроса на автомобили с пробегом перед Новым годом.
Это нетрадиционная ситуация на рынке, поскольку в предыдущие годы как раз в этот период чаще интересовались новыми автомобилями, пишет «КоммерсантЪ».
Интересно и то, что в этом году спрос на подержанные автомобили вырос в автосалонах. Они привлекают покупателей рекламой, программами trade-in, предлагают скидки. Спрос на автомобили с пробегом вырос у дилеров в декабре на 10-20% в сравнении с ноябрем.
В тоже время на сервисах подбора подержанных автомобилей в декабре спрос на них снизился в сравнении с ноябрем.
Вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин, комментируя эту ситуацию, отметил, что с учетом дефицита на новые автомобили, который сейчас наблюдается в стране, вполне объясним рост интересов на подержанные автомобили.
Но все же, исходя из данных Автостата, за 11 месяцев рынок легковых автомобилей с пробегом упал на 19,7%, до 4,4 млн штук.
Поэтому говорить о том, что на автомобили с пробегом образовался большой спрос, а новые автомобили никто не покупает, будет неверным. Эксперты отмечают, что сейчас продолжается коррекция рынка под новые условия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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