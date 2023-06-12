Адвокат Алексей Глазунов перечислил способы обмана покупателей в автосалонах

Как в автосалонах могут обманывать покупателей, рассказал адвокат Алексей Глазунов.

Он объяснил, что автосалоны могут указывать некорректную информацию, пишет РГ. Например, автосалон может ввести в заблуждение покупателя касательно того, есть ли автомобиль на складе. Может быть указана некорректно информация о его цене.

«Чтобы заманить клиента, автосалоны идут на некоторые ухищрения: дают рекламу о наличии в продаже авто по сниженным ценам. Когда покупатель приходит в салон, ему говорят, что акционное предложение закончилось, и стоимость машины для него вырастет», — отметил Глазунов.

Также покупателя могут ввести в заблуждение, навязав невыгодные условия автокредитования. Все потому, что автосалону это принесет дополнительную прибыль. Поэтому если планируется покупка в кредит, следует тщательно изучить все возможные варианты кредитования.

Могут также в автосалоне навязать дополнительную страховку, которая тоже невыгодна покупателю, но приносит прибыль автосалону и фирмам, с которыми он сотрудничает.

Также возможна ситуация, когда автосалон продает поврежденный автомобиль, но не раскрывает всю информацию о нем клиенту. А иногда продавцы могут продавать подержанный автомобиль, представляя его как новый.

Есть и случаи, когда автосалон вынуждает покупателя платить неустойку, если тот отказывается от каких-либо его услуг, добавленных к цене автомобиля.

Все это следует учитывать покупателю и внимательно оформлять договор о покупке автомобиля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»