Адвокат Алексей Глазунов перечислил способы обмана покупателей в автосалонах

В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль
В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль. Ранее у граждан РФ на таможне...Подробнее
Как в автосалонах могут обманывать покупателей, рассказал адвокат Алексей Глазунов.
Он объяснил, что автосалоны могут указывать некорректную информацию, пишет РГ. Например, автосалон может ввести в заблуждение покупателя касательно того, есть ли автомобиль на складе. Может быть указана некорректно информация о его цене.
«Чтобы заманить клиента, автосалоны идут на некоторые ухищрения: дают рекламу о наличии в продаже авто по сниженным ценам. Когда покупатель приходит в салон, ему говорят, что акционное предложение закончилось, и стоимость машины для него вырастет», — отметил Глазунов.
Также покупателя могут ввести в заблуждение, навязав невыгодные условия автокредитования. Все потому, что автосалону это принесет дополнительную прибыль. Поэтому если планируется покупка в кредит, следует тщательно изучить все возможные варианты кредитования.
Могут также в автосалоне навязать дополнительную страховку, которая тоже невыгодна покупателю, но приносит прибыль автосалону и фирмам, с которыми он сотрудничает.
Также возможна ситуация, когда автосалон продает поврежденный автомобиль, но не раскрывает всю информацию о нем клиенту. А иногда продавцы могут продавать подержанный автомобиль, представляя его как новый.
Есть и случаи, когда автосалон вынуждает покупателя платить неустойку, если тот отказывается от каких-либо его услуг, добавленных к цене автомобиля.
Все это следует учитывать покупателю и внимательно оформлять договор о покупке автомобиля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Германии впервые вернули отобранный из-за санкций у российского владельца автомобиль. Ранее у граждан РФ на таможне...Подробнее
Проблема ожирения с каждым годом становиться все более масштабной и сейчас ожирение есть, по меньшей мере, у 14%...Подробнее
ВКС РФ нанесли удары по острову Змеиный через несколько дней после того, как этот островок суши в Черном море посетил...Подробнее
Несмотря на рост цен, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для российских туристов. Спрос на туры в...Подробнее
Волна непонимания и возмущения по поводу отстранения генерал-майора Ивана Попова от командования 58-армией Южного...Подробнее
Российские туристы стали ездить в Турцию не только на отдых, но и чтобы исправить свою внешность. Сейчас многие говорят...Подробнее