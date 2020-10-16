Fiat презентовал полностью новое исполнение электрокара 500 Electric

Сегодня в Италии состоялась презентация мировым изготовителем автомобилей Fiat обновленной версии электрокара Fiat 500 Electric. Представитель автомобильного гиганта рассказал в своем интервью для ряда СМИ, что инновационная модель получила несколько технических дополнений в своей конструкции.

Данные опции улучшат дизайн и сделают удобнее эксплуатацию транспортного средства. Первый раз компания Fiat демонстрировала в электрическом виде свою городскую продукцию – авто 500 Electric весной нынешнего, 2020 года. С той поры пролетело 7 месяцев.

Техническим специалистам Фиата удалось за данный период презентовать уже обновленную версию – 500 Electric 3 + 1. Итальянский производитель считает, что эта модель является максимально надежной, удобной версией электрической машины для эксплуатации в городских условиях.

При этом автомобиль представляется как абсолютно новый и на 100% электрический. Но фактически это тот же самый автомобиль, который был представлен весной, но с некоторым дополнением – дверью со стороны пассажира.

Отличная новость состоит в том, что маневренность модели не ухудшилась, так как производитель сохранил стандартные габариты. Продажи новинки начинаются со специального исполнения La Prima, которое дополнено круиз-контролем, новыми фарами и многочисленными датчиками.