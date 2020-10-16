Chery назвала стоимость в России нового премиум-кроссовера CheryExeed TXL

Сегодня, 09:23

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Chery назвала стоимость в России нового премиум-кроссовера CheryExeed TXL
Кроссовер CHERYEXEED TXL

В Российской Федерации стартовала реализация кроссовера производства КНР под брендом CHERYEXEED TXL. Автомобиль продается в 2-х исполнениях: Luxury по цене в 2 249 900 рублей и Flagship по цене 2 399 900 рублей.

Двигатель инновационной модели – 1,6-литровый турбомотор. Его мощность 186 л. с. в сочетании с семиступенчатой АКПП DCT. Машины производятся исключительно полноприводными.

Паркетник создан с габаритными размерами 4775x1885x1706 мм, колесная база автомобиля равняется 2800 мм. Кроссовер имеет дорожный просвет 210 мм. Такая конструкция способствует тому, что китайская техника уверенно преодолевает существенные дорожные препятствия из ям, бугров, канав, колдобин.

До сотки километров в час этот новый китайский автомобиль разгоняется за 9,8 секунды. Расход топлива, как заявляет производитель, у него 7,8 литра в смешанном цикле. Городской режим 10,2 литра, за городом будет 6,4 литра.

Сумма, за которую можно купить CHERYEXEED TXL, будет составлять 2 249 900 рублей. Это комплектация Luxury, а версия Flagship стоит 2 399 900 рублей.

В России по Trade-in данный кроссовер можно приобрести со скидкой в 100 тысяч рублей. И это самая дорогая китайская новинка в нашей стране.

Не все дилеры смогут продавать данный автомобиль, только избранные. Новые, более компактные, кроссоверы LX и семиместный вседорожник VX скоро появятся на территории Российской Федерации.

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