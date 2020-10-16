Tesla в Европе будет продавать Model 3 китайской сборки

Ровно месяц назад, в сентябре 2020 г., автопроизводитель Tesla, компания, изготавливающая машины на 100% электрифицированные, приступила к освоению на китайской фабрике Giga Shanghai выпуска модельной линейки Model 3. Данный модельный ряд автомобилей оптимизировался для экспортных поставок транспортных средств в Азию, и, что характерно, в страны Европейского Союза. Так что, вероятнее всего, с автомобильного гиганта Tesla Gigafactory Shanghai стартовал экспортный транш первой ласточки под наименованием Model 3 местного производства из Азии в Европу.

Намерения производителя машин компании Tesla экспортировать изготовленную в Китае конфигурацию Model 3 с собственного предприятия в городе Шанхае планировались с 4-го квартала 2020 года.

Точно выдержав график поставок, из мирового изготовителя электромобилей стремительно стартовали экспортные поставки модификации Model 3. Как утверждает Greendrive, покупатель электрических автомобилей в Европе, экспорт Giga Shanghai Model 3 официально стартовал.

Данный заказчик оформил контракт на поставку Model 3 SR + в комплектации с буксирным прибором стандартного типоразмера. Покупатель обратил внимание, что в его счете-фактуре написано «Model 3 — China». Будущий хозяин электромобиля Model 3 заново проверил счет-фактуру, чтобы найти доказательства.

VIN его машины Model 3 сообщал, что техника поставляется от Gigafactory Shanghai. VIN гласил: «LRW-XXXXXLCXXX». Буква «L» обозначала год выпуска модели 3, а буква «C» — страну, в которой она была произведена, что в данном случае означало «Китай».