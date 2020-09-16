Kia с 21 сентября в России запускает подписку на автомобили

В России в пилотном режиме стартовала программа KIA Mobility, которая позволит арендовать автомобили KIA на срок от 1 суток до 1 года, сообщает издание «Известия ».

Эта программа, отмечают в компании, будет полезна не только для того, чтобы при необходимости получить машину в аренду, но и для тех, кто хочет «познакомиться» с определенной моделью. Ведь машину, по сути, можно будет взять на длительный тест-драйв, чтобы понять, устраивает такая модель потенциального покупателя, или нет.

Стоит отметить, что пока для аренды будут доступны только Kia Rio и K5, а также кроссоверы Seltos, Sportage и Sorento.

Заработает сервис по аренде Kia в пилотном режиме в Москве, Петербурге, Альметьевске, Брянске, Красноярске, Нижнекамске и Обнинске.

Стартует цена аренды от 1,9 тыс. рублей. Столько придется заплатить за сутки аренды Kia Rio. А вот уже за месяц аренды этого же авто необходимо будет заплатить 33 тыс. рублей. При условии аренды на год каждый месяц будет обходиться в 27 тыс. рублей.

Цена аренды Sportage на сутки установлена в размере 2,9 тыс. рублей. Это же авто при условии месячной аренды можно будет взять за 51 тыс. рублей. А при годовой аренде за каждый месяц необходимо будет уплатить 39 тыс. рублей.

Самая высокая цена аренды установлена на Sorento. Посуточная аренда обойдется в 3,5 тыс. рублей. За месяц аренды придется заплатить 60 тыс. рублей. Если же данную модель арендовать на год, то за каждый месяц необходимо будет заплатить 51 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в стоимость аренды уже включены сервис, ТО, страхование, круглосуточная техподдержка и сезонная смена шин.