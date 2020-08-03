Три нововведения ждут автовладельцев в России с 1 сентября

Сегодня, 00:37

Александр Зуев

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Три нововведения ждут автовладельцев в России с 1 сентября

Осенью российских автолюбителей ждут некоторые изменения. Так, будут пересмотрены тарифы ОСАГО. Базовая ставка будет в пределах 2471 - 5436 рублей. Минимальная базовая ставка полиса уменьшится с 2746 до 2471 рубля, а максимальная увеличится с 4942 до 5436 рублей. Работники ГИБДД получат право проверять техническое состояние автомобиля на дороге. Кроме того, появится новая разметка с увеличением скоростных ограничений.

С октября будет возвращен  обязательный техосмотр и получение диагностической карты.

До 31 октября продлят действие летних тарифов на платных дорогах. При этом скоростной режим увеличится до 130 километров в час. С октября  на платных участках трасс М3, М4 и М11 стоимость проезда  уменьшится на 30%.

Сотрудники ГИБДД получат новую технику, которую они смогут использовать для измерения остаточного протектора шин, диагностики тормозных систем и рулевого управления. Помимо этого, у инспекторов появятся дымомеры для  анализа выхлопов дизельных двигателей. Также сотрудники ГИБДД получат люксометры  для измерения освещенности дорог.

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