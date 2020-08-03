Подушки безопасности во многих автомобилях содержат вещество, взорвавшееся в Бейруте

Сегодня, 14:13

Ольга Громова

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Подушки безопасности во многих автомобилях содержат вещество, взорвавшееся в Бейруте
Подушка безопасности во многих автомобилях

Такое вещество, как аммиачная селитра, которая сдетонировала в порту Бейрута и разнесла все в радиусе 10 километров от эпицентра взрыва, доныне присутствует в подушках безопасности многих автомобилей, которые ездят по дорогам всего мира.

По информации автомобильного издания CAR.RU, производителем опасных изделий была компания Takata, теперь уже банкрот.

С ее подушками безопасности часто случалось почти то же самое, что и в порту Бейрута. Взрывались они без какого-либо воздействия извне. Фактически, происходила произвольная детонация. К примеру, во время движения на автомобиле с такой подушкой безопасности в сильную жару.

Издание подчеркивает, что именно из-за таких взрывоопасных подушек в течение семи последних лет были отозваны свыше 63 миллионов транспортных средств.

По словам представителя компании, в ближайшее время будут отремонтированы еще 12 миллионов автомобилей. А еще 30 миллионов машин с такими подушками даже не попадают под отзыв и продолжают колесить дорогами мира.

Напомним, взрыв аммиачной селитры в порту Бейрута, столицы Ливана, привел к гибели 171 человека. Около шести тысяч получили ранения.

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