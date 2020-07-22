Названы самые продаваемые в РФ кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

Составлен рейтинг самых продаваемых в России автомобилей сегмента SUV.

Эксперты аналитического агентства АВТОСТАТ выяснили, что за первые пять месяцев текущего года в ценовом диапазоне от 2,5 до 3 млн рублей наибольшим спросом пользовался Hyundai Santa Fe. С января по май было продано 3 776 таких автомобилей. Но, в то же время, это на 6% ниже уровня продаж аналогичного периода минувшего года. Отметим: в анализируемый период средняя цена на этот автомобиль составляла около 2,5 млн рублей.

Далее идет KIA Sorento Prime, реализованный в количестве 3 299 экземпляров. Его продажи снизились на 13%. Средний ценник данного автомобиля на российском рынке за исследуемый период был на уровне 2,7 млн рублей.

Тройку лидеров рейтинга замыкает Mitsubishi Pajero Sport, средний ценник которого составил 2 млн 850 тыс. рублей. Его продажи снизились в сравнении с минувшим годом на 43% - до 1900 единиц.

В пятерку вошли также Lexus NX и Nissan Murano. Продажи Lexus NX за 5 месяцев 2020 года были на уровне 1321 единиц. За этот же период было продано 1 134 новых Nissan Murano. Стоит отметить, что ценник Lexus NX составляет в среднем 2,95 млн рублей, а Nissan Murano стоит в среднем порядка 2,7 млн рублей.

В десятку самых популярных внедорожников и кроссоверов ценового сегмента 2,5-3 млн также вошли Toyota Fortuner – 1 087 проданных авто (-33%), BMW X1 – около 700 шт. (-42%), Honda CR-V – 451 шт. (-29%), Mercedes-Benz GLA-Klasse - более 400 шт. (-62%), Volvo XC40 – 358 шт. (-35%).