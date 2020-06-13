Названы 5 основных проблем, мешающих продаже подержанного автомобиля

Автомобильное издание Car.ru на своих страницах перечислило пять основных и распространенных проблем, которые мешают автовладельцам продать свою подержанную машину с пробегом. Дело может быть как в неадекватной цене, так и в моторе или трансмиссии. Стоит принимать во внимание все факторы, о которых пойдет речь.

Первая причина может быть в завышенной цене. Сейчас, во времена финансового кризиса, покупатели, которые ранее бы приобрели новое авто, обратили свой взор на рынок подержанных авто. И цены они в большинстве своем мониторят. Поэтому высокая цена отпугнет и не вызовет отклика. Вторая причина может крыться в большом пробеге. Люди не хотят такую машину покупать, так как убеждены, что она могла работать на износ как такси.

Не популярная у российских автовладельцев трансмиссия, к примеру, роботизированная коробка передач, также может быть причиной. У России по старинке многие предпочитают «механику» или АКПП. К «роботу» относятся настороженно. И тут уж ничего не поделаешь - придется ждать, когда кто-то заинтересуется таким авто. Как известно, на каждый товар есть свой покупатель.

В РФ не любят и автомобили с моторами, у которых маленький рабочий объем - например, 1 литр. Почему-то не внушают они доверия автомобилистам. Здесь, как и в предыдущем случае, надо лишь ждать своего покупателя.

Пятая и главная причина - автомобиль после ДТП. Здесь все ясно. Желающих купить машину после аварии негусто, авто может заинтересовать только тех, кто занимается перепродажей.