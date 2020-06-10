Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей

Сегодня, 09:52

Анна Лисова

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Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей

Российских автомобилистов уже с 1 июля ожидает раз изменений, с которыми им обязательно необходимо ознакомиться, пишет издание «Аргументы и Факты».

Так, чтобы получить медицинскую справку, необходимо будет обязательно пройти проверку на хронический алкоголизм. 

Изменятся с 1 июля и порядок постановки на учет всех автомобилей с правым расположением руля. В Россию запретят ввоз праворульной спецтехники, самосвалов с правым рулем, манипуляторов и седельных тягачей категорий M2 и M3. А вот все ввезенные ранее праворульные автомобили должны будут получить Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Усложнится процедура таможенной очистки праворульных машины. 

Изменится и размер государственной пошлины на ввоз ТС с двигателем объемом меньше литра и младше пяти лет. Платить теперь за такое транспортное средство придется 1,5 евро за кубический сантиметр. А вот за автомобили, которые эксплуатируются уже более 5 лет и оснащены двигателем меньше 3 литров, госпошлина будет действовать в размере 5,7 евро.

Изменится с 1 июля и порядок оформления   переоборудованных автомобилей. Они должны будут пройти проверку на соответствие ГОСТа. Проходить такую проверку ввозимые ТС будут в аккредитованных лабораториях. При успешном результате на ТС выдается Свидетельство о безопасности конструкции транспорта и паспорт. Стоимость процедуры составит около 15 тыс. рублей. 

Придется получать Свидетельство о безопасности конструкции транспорта также тем владельцам автомобилей, которые решат установить газовое оборудование, прикрепить фаркоп, силовые бамперы, или поставить на автомобиль экспедиционный багажник. 

 

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