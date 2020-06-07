Эксперты рассказали, как определить реальный пробег автомобиля

При перепродаже авто продавцы обычно стараются занизить пробег машины. Зачастую владельцы авто посредством моторчика от миксера или электродрели скручивают счетчик на старых машинах с механическим одометром. А на современных автомобилях применяются программаторы, которые подключают через разъем OBD и меняют данные в памяти бортового компьютера. Таким образом, на рынок попадают автомобили с возрастом 5-7 лет и с пробегом около 50-70 тысяч километров. Но обман распознать можно.

Износ тормозных дисков

Прежде всего пробег определяется по износу тормозных дисков. Если на авто установлены литые легкосплавные колеса, то эти диски видны через спицы. В других случаях проверить техническое состояние тормозного узла по колесу. Как правило, тормозные диски служат от 80 000 до 120 000 км. Если фаска тормозного диска велика и диск меньше 10 мм, то пробег составляет не менее 100 тыс. км.

Определяем возраст по шинам

Обычно шины выхаживают по 50 тысяч километров и держатся 5 сезонов. 5-летняя машина с заявленным пробегом в 50 тысяч километров должна еще быть на заводских покрышках. Проверяем год изготовления по маркировке. Если шина новая, то автомобиль прошел гораздо больше, чем указано на одометре.

Внешний вид лобового стекла и кузова

Если год совпадает с датой выпуска машины, то оно установлено на конвейере. Чем больше сколов и царапин на кузове и стекле, тем старше автомобиль.

Износ салона

Обивка рулевого колеса, потертые подлокотники и кнопки стеклоподъемников говорят о том, насколько изношен салон. Через 50 тысяч километров кожа на руле начинает блестеть, а через 100 тысяч - трескаться. Подлокотник засаливается и покрывается пятнами, а сиденья вытираются. На напольном коврике появляются дыры на 70 тыс. км, вытираются резиновые накладки на педали. Если накладки заменены на новые, то пробег автомобиля перевалил за две сотни.

Информация от дилеров и в памяти машины

О реальном пробеге машины можно узнать на сайтах ГИБДД и на Госуслугах, куда поступает информация от дилеров, пишет Аргументы и Факты .

Кроме того, технические модули помнят пробег машин. В техническом сервисе мастер подключит сканер, который укажет реальный пробег коробки передач или климатической установки. Если в памяти устройства есть данные об ошибке на 179 тысяче пробега, а на одометре значится только 84 тысячи, то продавец скрывает настоящий пробег.