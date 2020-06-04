Обнародован рейтинг самых ненадежных коробок передач

Эксперты составили рейтинг самых ненадежных коробок передач. В него попали только механические, хотя многие автолюбители считают, что МКПП - самая надежная из трансмиссий.

Во главе рейтинга, самая ненадежная из ненадежных - 5-ступенчатая МКПП Opel F17. В 90-ых годах минувшего столетия производитель из Германии по непонятной причине начал ставить ее на довольно мощные модели. Это было чревато частыми поломками коробки. Владельцы машин жаловались на дороговизну ремонта, некоторым было дешевле поменять трансмиссию, да и проще.

На втором месте - «механика» от того же Opel, но под названием М32. В свое время такие коробки ставились на Opel Astra H и J, Zafira B и C, Corsa D и E, Mokka, Meriva, а также на FIAT Grande Punto и Alfa Romeo MiTo. Последние две модели на просторах России вообще считаются редкостью. Эта МКПП прослыла ненадежной из-за быстрого износа подшипников и роликов.

В рейтинг попала также трансмиссия Hyundai M56CF. Ошибка азиатского производителя такая же, как и у Opel. Коробка начала устанавливаться на мощные модели. По этой причине начинали быстро изнашиваться подшипники и протекать сальники.

Даже у немецкого Volkswagen есть трансмиссия, попавшая в список ненадежных - 02Т, корпус которой из магниевых сплавов и облегченные валы.

Такая коробка преимущественно ставилась на Volkswagen Polo и Skoda Fabia и часто выводила из строя эти валы. Причем, трансмиссия нуждалась в ремонте уже после 60 тысяч километров пробега.



