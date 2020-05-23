Составлен рейтинг самых популярных брендов SUV в России

На сегодняшний день около 50% российского автомобильного рынка занимает сегмент SUV. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ » сообщает, что только с января по апрель включительно в 2020 году в России было приобретено около 210 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, которые и являются представителями этого популярного сегмента.

Эксперты говорят о том, что продажи за 4 месяца текущего года лишь на 0,3% упали в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Наибольшим спросом сейчас у россиян в сегменте SUV пользуются автомобили Hyundai. За 4 месяца в России приобрели 30,5 тыс. новеньких кроссоверов этого бренда.

Второе место занимает в рейтинге, составленном по итогам 4 месяцев продаж, кроссоверы французской компании Renault с продажами в 20,2 тыс. единиц. Тройку лидеров закрывает японский бренд Nissan - 20,1 тыс. проданных автомобилей. И сразу же за ним, с продажами в 19,9 тыс. идет еще один японский бренд – Toyota. На пятом месте оказались представители сегмента SUV от корейской KIA с продажами в 16,5 единиц.

Также в топ-5 популярных в России представителей SUV попали немецкая компания Volkswagen (13,2 тыс. шт.), японская Mitsubishi (10 тыс. шт.), чешская Skoda (9 тыс. шт.), немецкая BMW (8,2 тыс. шт.) и российские автомобили бренда LADA (8,2 тыс. шт.).