Hyundai рассказал о новинках для авторынка России

Южнокорейская компания Hyundai сообщила о том, что выводит на российский рынок сразу несколько новых моделей. О новинках для России «Известиям » рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Так, российские автомобилисты вскоре смогут приобрести полноразмерный кроссовер Palisade и новое поколение седана Elantra. Их продавать в России начнут осенью 2020 года.

«Кроссовер Palisade мы планировали представить в октябре, а начать продажи в ноябре. Возможны небольшие задержки, связанные с сертификацией», — уточнил Алексей Калицев.

Но это еще не все сюрпризы от Hyundai. Хотя пандемия и негативно повлияла на автомобильный рынок, компания решила не отказываться от планов по обновлению модельного ряда. В частности, осенью в России появится в продаже две модели суббренда Genesis — внедорожника GV80 и нового поколения седана G80.

По мнению руководства Hyundai, GV80 и компактный кроссовер GV70 будут пользоваться спросом на российском рынке. За счет этих моделей продажи бренда могут вырасти в 2021 году в 2-3 раза.

Стоит отметить, что Hyundai активно развивает свои онлайн-сервисы. Вскоре на официальном сайте Hyundai в России можно будет приобрести полисы ОСАГО и каско. А в октябре компания запустит онлайн-продажи автомобилей. Так покупатель сможет приобретать автомобиль непосредственно у производителя без посредников.

Но поклонникам стоит подготовиться к тому, что в мае вырастут цены на автомобили бренда. Впрочем, по словам Андрея Калицева, это подорожание не будет значительным.

Напомним, свой флагманский кроссовер Palisade Hyundai представила еще в ноябре 2018 года. В 2019 году Palisade поступил в продажу на рынки Южной Кореи, США и Канады. Кроссовер получил бензиновый мотор V6 объемом 3,8 литра мощностью 295 л.с. Также есть дизельная версия с объемом двигателя в 2,2 литра и мощностью в 150 л.с.