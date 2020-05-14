Сотрудникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

Сегодня, 12:12

Анна Лисова

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Сотрудникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

Сокращение сотрудников завода Volkswagen в Калуге уже началось, о чем сообщает REGNUM

Профсоюз АСМ завода в социальных сетях разместил сообщение о том, что тем, кто напишет заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы 15 мая, будет выплачено шесть месячных окладов. 

«Сотрудникам производства уже предложено расторгнуть трудовые договора за 6 окладов, написать заявление может каждый желающий работник производства до 17 часов 15.05.20», — объяснили в профсоюзе. 

А те сотрудники, которые напишут заявление об уходе с 18 мая или позже, получат только пять месячных окладов. 

Уволившимся сотрудникам компания решила полностью списать долги по субсидии на покупку автомобиля или недвижимости, взятые у компании. Но тем, кто воспользуется такой возможностью, выплачивать шесть окладов не будут. 

В профсоюзе говорят о том, что многие рабочие откликнулись на это предложение. В результате количество уволившихся в некоторых подразделениях даже превысило запланированные показатели. Предварительно, предполагалось уволить от 200 до 250 сотрудников. 

В профсоюзе обратились к рабочим, призывая не спешить с принятием решения, не паниковать и не поддаваться давлению со стороны руководителей. Все увольнения на заводе, если до этого дойдет, будут проходить только в соответствии с установленным законодательством. 

«На весь период сокращения члены профсоюза могут рассчитывать на помощь и защиту со стороны профсоюза, который будет оказывать поддержку каждому, в том числе в ходе судебного процесса», — подчеркнули в профсоюзе. 

 

 

 

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