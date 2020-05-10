В РФ резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

C 4 мая в странах Евразийского экономического союза, в состав которого входят РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения были отменены пошлины на ввоз электромобилей. В этой связи Jaguar «урезала» стоимость электрического кроссовера Jaguar I-Pace в России. Об этом проинформировали в пресс-службе бренда.

Нулевая ставка на ввоз электрокаров будет действовать до 31 декабря 2021 года. Примечательно, что она распространяется на абсолютно все электромобили - вне зависимости от возраста, вне зависимости от того, какие лица их ввозят - физические или юридические.

Первым производителем, который переписал прайс на электрокары, стал Jaguar. Пресс-служба компании сообщила, что стоимость электрокроссоверов I-Pace снизилась на 300 тысяч рублей. Теперь базовую модификацию S с 90-киловаттным аккумулятором можно приобрести за 5 946 000 рублей, а топовую модификацию HSE за 6,91 млн рублей. В 2019 году в России насчитывалось 130 новых Jaguar I-Pace с электрической силовой установкой.