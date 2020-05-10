Эксперты назвали стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Сегодня, 18:08

Анна Лисова

0

Image 16+
Эксперты назвали стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Эксперты рассказали, во сколько обойдется Lada Vesta, если собирать ее по запчастям, пишет портал Daily-Motor.Ru.

Оказалось, что если собирать Lada Vesta из запчастей, то ценник этого автомобиля достигнет 1,4 млн рублей. Сейчас в базовой версии Lada Vesta можно приобрести примерно за 644 тыс. рублей. То есть собирать по запчастям будет дороже даже больше, чем в 2 раза. 

Стоит отметить, что в ценник Lada Vesta, собранной по запчастям, вошли только 180 базовых запчастей. А вот новый кузов в продаже авторы этого «эксперимента» даже не нашли. Поэтому его искали на вторичном рынке. Большинство цен авторы исследования взяли на сервисе по продаже запчастей Exist. 

Дороже всего, если собирать Lada Vesta по запчастям, обойдется кузов. Его ценник составил на вторичном рынке около 684 тыс. рублей. А за полный моторный отсек пришлось заплатить около 271 тысячи рублей. 

Еще около 500 тыс. уйдет на то, чтобы собрать ходовую часть. За отделку придется выложить не менее 129 тыс. рублей, тогда как электроника базовой версии обойдется примерно в 161 тыс. рублей. 

Так что собирать автомобиль дороже, чем покупать уже заводскую версию. Это объясняется тем, что производитель продает комплектующие дороже в розницу, чем они обходятся ему. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В России ужесточат требования к ввозу праворульных автомобилей

10-05-2020, 08:27

Производство Chevrolet Niva приостановлено до 18 мая

9-05-2020, 17:09

Составлен список автомобилей с большим транспортным налогом

8-05-2020, 12:21

Lada Vesta Sport заметили на швейцарских дорогах

7-05-2020, 10:56

Названы кроссоверы, которые не уступают на бездорожье внедорожникам

7-05-2020, 08:02

Geely Coolray в базовой комплектации появился в России

6-05-2020, 17:12

Названа стоимость электрического УАЗ «Хантер»

5-05-2020, 21:51

Составлен список топ-10 самых дорогих мотоциклов в мире

5-05-2020, 16:26

Бюджетные автомобили Chevrolet не могут попасть в Россию

5-05-2020, 13:58

В апреле в Индии продажи новых легковых автомобилей упали до нуля

4-05-2020, 22:20

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

3-05-2020, 11:47

Эксперт назвал лучшие бюджетные кроссоверы на 2020 год

1-05-2020, 12:45

Новая «ГАЗель Next» получила подушки безопасности

30-04-2020, 12:36

Skoda в России начала продажи полноприводного Karoq

28-04-2020, 14:11

Названы ТОП-5 полноприводных б/у кроссоверов по цене до 400 000 рублей

28-04-2020, 11:29

Ретро-автомобиль Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie найден в лесу под Киевом

28-04-2020, 10:40

Независимые эксперты показали новый дизайн Lada 4?4

27-04-2020, 15:14

В Skoda запатентовали название для нового компактного кроссовера

24-04-2020, 13:07

В России открылся автосалон новых советских автомобилей

24-04-2020, 12:00

Составлен рейтинг редко ломающихся машин

23-04-2020, 13:18

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров