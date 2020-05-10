Доля займов под залог авто в России увеличилась в 12 раз

В марте-апреле нынешнего года доля кредитов в России, которые оформляют граждане под залог автомобиля, выросла в 12 раз. Такие данные приводит газета «Коммерсант», которая ознакомилась с аналитическими данными по 1,5 тысячи займов в 68 регионах Российской Федерации.

Издание обращает внимание на то, что многим россиянам потребовались новые кредиты для того, чтобы перекрыть предыдущие. Так, порядка 24 процентов новых займов под залог автомобилей брались именно для погашения других кредитов. Примерно 29 процентов россиян заложили машины за деньги для того, чтобы сделать ремонт. И только 12 процентов заемщиков занимали средства на развитие бизнеса. В этих случаях речь идет о крупных суммах, но менее одного миллиона рублей. Чаще всего в апреле и мае россияне в залог оставляли автомобили Hyundai, Kia и Toyota.