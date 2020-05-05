Lada Vesta Sport заметили на швейцарских дорогах

Сегодня, 10:56

Александр Зуев

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Lada Vesta Sport заметили на швейцарских дорогах
Lada Vesta с приставкой Sport

Lada Vesta с приставкой Sport, 6 мая заметили на швейцарских дорогах. Предполагается, что седан приобрели в Германии, где осуществляется реализация автомобилей российской марки. Европейская Vesta Sport мало чем отличается от российской версии, но неизвестно, как машина с двигателем ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра (145 л.с.) прошла показатели по выбросам. Ведь еще прошлогодней весной АвтоВАЗ прекратил европейские поставки из-за ужесточения экологических норм до стандарта Euro 6d-TEMP.

В пресс-службе компании тогда заявляли, что АвтоВАЗ планирует создать в сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель. Не исключено, что это будет новое поколение Lada 4x4. Напомним, продажи Lada Vesta в Германии открылись в 2017 году. Европейцам Lada Vesta предлагалась с 1,6-литровым атмосферником мощностью 106 л.с. Продажи Lada Vesta Sport в России начались в январе прошлого года. Стоимость авто составила от 1 049 900 до 1 085 900 рублей.

Lada Vesta Sport снабжена 1,8-литровым 145-сильным двигателем с крутящим моментом 187 Нм, который работает во взаимодействии с 5-ступенчатой механической коробкой передач JR5. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 9,6 секунды. Модель отличается спортивным обвесом, расширенной колеей с передними пластиковыми крыльями, комплектом 17-дюймовых дисков, спойлером на крышке багажника и антенной в форме акульего плавника, пишет Российская газета.

В шасси используются новые амортизаторы и стойки, дисковые тормоза увеличенного диаметра и заниженная подвеска. Салон получил сиденья с боковой поддержкой, обновленную комбинацию приборов, атмосферную LED-подсветку, карбоновые элементы декора, накладки на педалях и порогах, а также кожаную отделку.

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