Названы кроссоверы, которые не уступают на бездорожье внедорожникам

Сегодня, 08:02

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Названы кроссоверы, которые не уступают на бездорожье внедорожникам

Журналисты из «Российской газеты» утверждают, что 10-15 лет тому назад даже самый обычный кроссовер с большим клиренсом мог преодолеть любые преграды, возникающие при езде по бездорожью. Сегодня же с отсутствием дороги могут справиться только самые дорогостоящие внедорожники. Тем не менее на российском рынке еще остались несколько моделей, которые не уступают по техническим характеристикам дорогим автомобилям. 

Первый в этом списке автомобиль Kia Sorento I. Выпускаемый с 2002 по 2011 года, он продается на вторичке от 250 000 рублей до 800 000 рублей. Главной отличительной чертой кроссовера является полный привод и рамная конструкция кузова. 

На втором месте Suzuki Grand Vitara, выпускаемая в 2005-2015 годах. На вторичном рынке его можно приобрести от 300 000 рублей. 

В тройке лидеров оказался и выпускаемый на протяжении 10 лет Renault Duster. Также в списке есть информация о Subaru Forester 2007-2013 годов выпуска (1,35 млн рублей) и Lanr rover Freelander 2006-2014 годов производства, который оценивают в 1,9 млн рублей.

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