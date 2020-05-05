Названы кроссоверы, которые не уступают на бездорожье внедорожникам

Журналисты из «Российской газеты» утверждают, что 10-15 лет тому назад даже самый обычный кроссовер с большим клиренсом мог преодолеть любые преграды, возникающие при езде по бездорожью. Сегодня же с отсутствием дороги могут справиться только самые дорогостоящие внедорожники. Тем не менее на российском рынке еще остались несколько моделей, которые не уступают по техническим характеристикам дорогим автомобилям.

Первый в этом списке автомобиль Kia Sorento I. Выпускаемый с 2002 по 2011 года, он продается на вторичке от 250 000 рублей до 800 000 рублей. Главной отличительной чертой кроссовера является полный привод и рамная конструкция кузова.

На втором месте Suzuki Grand Vitara, выпускаемая в 2005-2015 годах. На вторичном рынке его можно приобрести от 300 000 рублей.

В тройке лидеров оказался и выпускаемый на протяжении 10 лет Renault Duster. Также в списке есть информация о Subaru Forester 2007-2013 годов выпуска (1,35 млн рублей) и Lanr rover Freelander 2006-2014 годов производства, который оценивают в 1,9 млн рублей.