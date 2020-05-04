Названа стоимость электрического УАЗ «Хантер»

Электрокар Spartan, созданный чешской компанией MWM на основе УАЗ «Хантер», отличается хорошей ремонтопригодностью и надежными техническими характеристиками, хотя выглядит довольно просто. Электрокар сохранил классический дизайн, но получил совершенно другую «начинку».

Электрический вариант снабжен мотором переменного тока, увеличивающим мощность внедорожника со стандартных до 160 л.с Крутящий момент достигает 600 Нм. В авто сохранены полный привод и понижающая передача.

Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч, которая обеспечивает 200 км пути на одном заряде. Есть возможность установить более крупную АКБ — в 90 кВт/ч.

Spartan отлично подходит для эксплуатации в лесных и горно-добывающих отраслях. Автомобиль также хорош для работников фермерских хозяйств, чья деятельность связана с преодолением бездорожья.

Продажи UAZ Spartan откроются в конце текущего года в Великобритании, а уже в следующем году электрокар появится и в других европейских странах, пишет За рулем .

Стандартный УАЗ Spartan доступен по цене от 40000 евро (3 300000 рублей).