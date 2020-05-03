Бюджетные автомобили Chevrolet не могут попасть в Россию

Сегодня, 13:58

Ольга Громова

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Бюджетные автомобили Chevrolet не могут попасть в Россию
Автомобиль Chevrolet

Бюджетные автомобили Chevrolet, собранные в Узбекистане, не могут въехать на территорию России. Их появление на отечественном рынке должно было состояться еще в начале года, но снова откладывается. В лучшем случае - до лета, в худшем - на неопределенное время.

Компания UzAuto не успела ввезти бюджетные модели на территорию России до объявления карантинных мер, поскольку авто не прошли таможенную очистку, сообщила Газета.Ru. Однако у компании из Узбекистана, которая собирает машины, проблем и без таможни хватает. К примеру, напряженные отношения с дилерами. В частности, узбеки остались недовольны от работы с маркой Ravon, которая была вынуждена уйти из РФ.

В российском офисе Chevrolet сообщили, что с UzAuto есть договоренность о том, что они могут использовать в рамках единого бренда дилерскую сеть концерна в РФ. Тем не менее, последнее слово все же останется за владельцами автосалонов.

По информации осведомленных источников издания, UzAuto не может начать продавать свои машины раньше лета, так как надо время на то, чтобы обеспечить дилеров необходимым количеством авто, а также на проведение раскрутки - маркетинговых и рекламных акций. В силу пандемии коронавируса провести их не представляется возможным. Сами же машины надо подготовить под ужесточившиеся сертификационные нормы - для этого необходимо провести серию краш-тестов в рамках системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

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