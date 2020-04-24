Новая «ГАЗель Next» получила подушки безопасности

Сегодня, 12:36

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Новая «ГАЗель Next» получила подушки безопасности
Автомобиль "ГАЗель Next"

Недавно стало известно, что Горьковский автомобильный завод начал выпуск новых автомобилей с фронтальными подушками безопасности, который получил название "ГАЗель Next". Теперь эти элементы безопасности водителя входят в базовый комплект, а вот пассажирскую и остальные придется немного подождать.

В пресс-службе нижегородского предприятия сообщают о том, что аналогичные подушки безопасности будут распространены на все модели серии Next. На данный момент же их монтируют только на некоторые транспортные средства.Помимо новых подушек безопасности, в состав базовой комплектации входит ремень с преднатяжителями, многофункциональное токопередающее устройство, блок управления системой безопасности и прочие системы. Автоматическая система безопасности, во время ДТП, самостоятельно натягивает ремни и выпускает подушки. Также, прекращается подача топлива в двигатель. Это позволит избежать возгорания моторного отсека.

Ранее, среди систем защиты, не было подобных инноваций. Все они сводились к усовершенствованным отдельным деталям автомобиля - более жесткому кузову, мощности подвески и прочим.

Ранее было объявлено о будущем начале производства новых микроавтобусов "ГАЗель City".

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