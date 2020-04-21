В России открылся автосалон новых советских автомобилей

Предприниматель, который проживает в Рязани, решил продавать абсолютно новые советские автомобили. Коллекцию он собирал длительное время. Видео нового автосалона уже успело набрать немало просмотров на YouTube. В нем представлены разные транспортные средства, произведенные еще при СССР. Все машины размещены в двухэтажном шоуруме и стоят они очень плотно друг к дружке.

В залах представлены самые разные автомобили. Здесь можно встретить разные модели "Волга", "Жигули" и "Москвич". Большинство авто имеют минимальный пробег. Помимо них можно встретить и более современные автомобили - ВАЗовские "восьмерки" и "девятки", а также "Волга" 3110. Некоторые машины хранятся под черными тканевыми чехлами, которыми их во времена СССР накрывали практически во всех дворах. На выставке-ярмарке представлены и иностранные модели Toyota и Mercedes. Они считаются раритетными.

На территории помещения располагается и ремонтная мастерская. Здесь осуществляется восстановление старых автомобилей. По мнению сотрудников, они могут в скором времени занять место в самом салоне. Цены на автомобили самые разные. Например, вишневого цвета "Волга" 1973 г. в. продается за 1 100 000 рублей. А за ВАЗ-21013, который был выпущен еще в 1987 году, просят 550 000 рублей.