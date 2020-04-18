Официально презентован седан Audi A3 нового поколения

В автомобильной компании Audi представлен новый седан, который получил название A3. Главные изменения четырёхдверного автомобиля затронули не только внешний дизайн, но и внутренние изменения в салоне и под капотом. Эксперты сообщают, что автомобиль вышел на абсолютно новый для себя уровень.

Колёсная база седана Audi A3 осталась неизменной. Она напоминает ранее выпущенные версии хэтчбека Sportback и новую модель А4. Изменения коснулись внешних габаритов. Длина транспортного средства увеличилась на 40 мм, ширина на 20 мм, а высота - на 10 мм, передние сидения немного углубились в салон. Это позволяет получить большую свободу водителю. Объём багажника не изменился и составляет 425 л.

Главными изменениями внешнего вида стала новая радиаторная решётка Singleframe. Её дополнили матричные фары, которые функционируют независимо друг от друга. Благодаря 15 световым сегментам в новой модели Audi A3 формируется уникальная световая подпись.

Изменился и коэффициент аэродинамического сопротивления. Он стал на 0,04 меньше, чем у ранее выпускаемых автомобилей этой серии. Эта особенность стала возможна благодаря инновации решётки радиатора, к которой добавили две подвижные заслонки. Также изменилось и днище, которое стало абсолютно плоским. Оптимизированы и боковые зеркала. Внедрена система активного охлаждения тормозных механизмов.

В салоне нового седана Audi A3 имеется новая мультимедийная система. Она срабатывает в 10 раз быстрее, чем у автомобилей предыдущего поколения. Владельцу становится доступно больше онлайн-сервисов, среди которых протоколы Android Auto и Apple CarPlay, продвинутая навигация. Есть приложение, которое позволяет закрывать и открывать авто удалённо, а также заводить или глушить двигатель.

В бортовой системе можно создать до 6-ти разных профилей с индивидуальными настройками. В стандартной версии Audi A3 предусмотрена система автоматического торможения. А вот круиз-контроль предлагают установить за доплату.

Для 3-го поколения доступны несколько видов подвески. В базовой комплектации она пассивная. По желанию покупателя можно установить заниженный спортивный вариант или электроуправляемые адаптивные амортизаторы. Привод исключительно передний.

Помимо стандартных версий двигателей, можно будет выбрать бензиновый 1,5 л TFSI, который имеет 250 Нм. При этом он работает с механической коробкой передач или с автоматом S Tronic. Во втором случае двигатель дополнит 48-вольтовая гибридная надстройка и система отключения цилиндров при малых оборотах. Также можно выбрать и дизельный силовой агрегат 2.0 TDI с 360 Нм. В заявлении сотрудников компании отмечается, что чуть позже в продажу поступит седан с меньшим бензиновым мотором.

В Европе приём заказов на модель Audi A3 начинается уже в апреле 2020 года. Первые поставки будут выполнены летом. По предварительной информации, стоимость нового автомобиля 3-го поколения равна 27 700 евро. В переводе на российские рубли это сумма в 2,3 млн.