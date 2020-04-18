Официально презентован седан Audi A3 нового поколения

Вчера, 23:41

0

Image 16+
Официально презентован седан Audi A3 нового поколения

В автомобильной компании Audi представлен новый седан, который получил название A3. Главные изменения четырёхдверного автомобиля затронули не только внешний дизайн, но и внутренние изменения в салоне и под капотом. Эксперты сообщают, что автомобиль вышел на абсолютно новый для себя уровень.

Колёсная база седана Audi A3 осталась неизменной. Она напоминает ранее выпущенные версии хэтчбека Sportback и новую модель А4. Изменения коснулись внешних габаритов. Длина транспортного средства увеличилась на 40 мм, ширина на 20 мм, а высота - на 10 мм, передние сидения немного углубились в салон. Это позволяет получить большую свободу водителю. Объём багажника не изменился и составляет 425 л. 

Главными изменениями внешнего вида стала новая радиаторная решётка Singleframe. Её дополнили матричные фары, которые функционируют независимо друг от друга. Благодаря 15 световым сегментам в новой модели Audi A3 формируется уникальная световая подпись. 

Изменился и коэффициент аэродинамического сопротивления. Он стал на 0,04 меньше, чем у ранее выпускаемых автомобилей этой серии. Эта особенность стала возможна благодаря инновации решётки радиатора, к которой добавили две подвижные заслонки. Также изменилось и днище, которое стало абсолютно плоским. Оптимизированы и боковые зеркала. Внедрена система активного охлаждения тормозных механизмов. 

В салоне нового седана Audi A3 имеется новая мультимедийная система. Она срабатывает в 10 раз быстрее, чем у автомобилей предыдущего поколения. Владельцу становится доступно больше онлайн-сервисов, среди которых протоколы Android Auto и Apple CarPlay, продвинутая навигация. Есть приложение, которое позволяет закрывать и открывать авто удалённо, а также заводить или глушить двигатель. 

В бортовой системе можно создать до 6-ти разных профилей с индивидуальными настройками. В стандартной версии Audi A3 предусмотрена система автоматического торможения. А вот круиз-контроль предлагают установить за доплату. 

Для 3-го поколения доступны несколько видов подвески. В базовой комплектации она пассивная. По желанию покупателя можно установить заниженный спортивный вариант или электроуправляемые адаптивные амортизаторы. Привод исключительно передний. 

Помимо стандартных версий двигателей, можно будет выбрать бензиновый 1,5 л TFSI, который имеет 250 Нм. При этом он работает с механической коробкой передач или с автоматом S Tronic. Во втором случае двигатель дополнит 48-вольтовая гибридная надстройка и система отключения цилиндров при малых оборотах. Также можно выбрать и дизельный силовой агрегат 2.0 TDI с 360 Нм. В заявлении сотрудников компании отмечается, что чуть позже в продажу поступит седан с меньшим бензиновым мотором. 

В Европе приём заказов на модель Audi A3 начинается уже в апреле 2020 года. Первые поставки будут выполнены летом. По предварительной информации, стоимость нового автомобиля 3-го поколения равна 27 700 евро. В переводе на российские рубли это сумма в 2,3 млн.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Составлен топ-3 подержанных кроссоверов за 600 тысяч рублей

18-04-2020, 21:39

Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

18-04-2020, 20:27

Компания Volkswagen опубликовала тизер обновленного кроссовера Tiguan

17-04-2020, 17:43

GM и SAIC презентовали Baojun RC-5 - конкурента Skoda Octavia

16-04-2020, 22:15

УАЗ продолжил сертификацию внедорожника «Русского Прадо»

16-04-2020, 13:49

Названы самые необычные автомобили, которые продаются в России

16-04-2020, 11:42

В сети появились изображения удлиненного универсала Lada Granta

15-04-2020, 21:25

250 тысяч человек подали иск на Volkswagen

15-04-2020, 17:33

Раскрыты характеристики нового минивэна Volkswagen Viloran

14-04-2020, 19:40

В России начали массово дорожать автомобили

14-04-2020, 17:37

Назвали оптимальный автомобиль для российских дорог

14-04-2020, 12:10

Все тайны Toyota Land Cruiser 300 раскрыли эксперты

14-04-2020, 11:03

ГИБДД принялась на месте выносить решения по нарушениям ПДД

13-04-2020, 15:21

Авторынок в Германии в марте установил новый антирекорд

13-04-2020, 15:04

Названы новые опции бюджетной модели Chevrolet Cruze

13-04-2020, 10:13

Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электрокаров Tesla

13-04-2020, 09:39

Что происходит с электромобилем, когда у него заканчивается заряд батареи

12-04-2020, 14:31

Названы критерии, по которым будут выбирать авто через 15 лет

12-04-2020, 10:30

Эксперт рассказал, как не ошибиться с покупкой автомобиля в кризис

10-04-2020, 09:56

Названы стили вождения, которые ухудшают состояние автомобиля

9-04-2020, 15:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров