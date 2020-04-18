Самую доступную версию KIA Seltos стали производить в России

Сегодня, 16:13

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Самую доступную версию KIA Seltos стали производить в России

На автомобильном предприятии "Автотор", которое располагается в Калининграде, начали производить новую бюджетную версию KIA Seltos. Это кроссовер, имеющий систему переднего привода и двигатель 1,6 MPI с механической трансмиссией. Об этом заявили в своём обращении представители компании KIA. 

По ценнику на 20 апреля 2020 года кроссовер оценивают в 1 119 900 рублей. Это самая дешёвая модификация KIA Seltos на сегодняшний день. Помимо нового двигателя, за дополнительную плату автомобиль могут оснастить полноприводной системой (1 259 900 р.) и/или автоматической коробкой передач (1 309 900 р.). 

Согласно данным, полученным от представителя компании, кроссовер KIA Seltos может иметь всего 21 доступную вариацию. 

Новый бюджетный автомобиль появится на рынках России в начале марта 2020 года. До этого момента самыми популярными вариантами сборки KIA Seltos были машины с атмосферным двигателем объёмом 2,0 л и мощностью в 149 л. с., а также вариаторной коробкой передач. Стоимость такой модели составляет 1 369 900 рублей. Также часто покупали KIA Seltos с 177-силовым 1,6 T-GDI и переселективной автоматической коробкой передач от 1 789 900 рублей.

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