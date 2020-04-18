В России расширен список авто, попадающих под налог на роскошь

В Министерстве промышленной торговли Российской Федерации объявили о расширении перечня транспортных средств, стоимость которых превышает 3 млн рублей. Это означает, что их владелец обязан платить налог на роскошь. В информации, которую предоставили эксперты и журналисты на 20 апреля, упоминают об автомобилях массовых брендов - Subaru, Chrysler, Mazda, Honda и даже Jeep.

В первую категорию автомобилей, стоимость которых варьируется от 3 до 5 млн рублей, попало всего 632 модели. Это на 54 больше, чем в прошлом году на это же время. Во второй категории от 5 до 10 млн рублей насчитывают 484 модели. В этом году прибавилось 38 новых наименований. В третьей категории от 10 до 15 млн рублей - 100 наименований. В 2020 году прибавилось 3 новых модели. И среди автомобилей, стоимость которых превышает 15 млн рублей, включено 82 модели, что на 9 моделей больше, чем в прошлом году.

Обновление перечня в этом году затронуло и модели массовых брендов. В их числе минивэн Chrysler Pacifica, две модели Subary - универсал Outback и спортивный седан WRX STI. Также, в перечень вошли внедорожники Jeep - Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler. Также, в списке имеются автомобили Honda Pilot и Maxda CX-9. Ранее в перечень были добавлены отдельные комплектации Nissan Murano и фастбек KIA Stinger GT.

Согласно действующему закону, на авто из первой категории от 3 до 5 млн рублей, насчитывается налог с коэфициентов в 1,5. Если машине от 1 до 2 лет, налог снижает до 1,3, а если от 2 до 3 лет - то до 1,1. Двойной налог придётся платить за транспортные средства, стоимость которых варьируется от 5 до 10 млн рублей при возрасте до 5 лет. А тройной процент необходимо погасить владельцам машин стоимостью от 10 до 15 млн рублей. При этом их максимальный возраст достигает отметки в 20 лет.