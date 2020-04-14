Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

В условиях кризиса многие покупатели решаются на приобретение подержанного автомобиля.

Но, как известно, есть немало недобросовестных продавцов, которые пытаются продать подороже, скрывая от покупателя истинную картину.

Так, нередко автовладельцы продают почти новые машины с очень небольшим пробегом. Но тут стоит призадуматься, не был ли пробег скручен. К сожалению, скручивание пробега стало едва ли не нормой. И мало кто выставляет на продажу автомобиль, не пытаясь приуменьшить расстояние, которое он отъездил. Так что лучше призадуматься, если на счетчике слишком уж небольшие цифры.

Стоит тщательнее проверить документы, если продавец не может предоставить оригинальное ПТС. Это практически всегда означает, что с автомобилем какие-то проблемы: либо у машины было больше шести владельцев и в документе не осталось места, либо ПТС не получен на таможне (может быть, речь идёт о контрабанде), либо ПТС забрал банк, у которого автомобиль в залоге, либо автомобиль вообще в угоне.

Автомобили, бывшие год-два в эксплуатации, но имеющие дефекты, также часто попадают на рынок. Если автомобиль был в серьезном ДТП, например, и у него есть серьезные проблемы с двигателем, трансмиссией и т.п., то машину перед продажей не будут «вылизывать». Продавец может оставить мелкие дефекты на кузове, чтобы скинуть пару десятков тысяч, но так отвлекается внимание от более серьезных проблем.

Важно выяснить, нет ли на покупаемый автомобиль ограничений. Они возникают, когда у владельца есть коммунальные долги, штрафы ГИБДД, кредиты или же несовершеннолетние дети, на содержание которых нужно выплачивать алименты. Ограничения также вводятся при имущественных спорах.

В продажу могут выставить и автомобиль с обременениями. Машина может быть куплена в кредит и принадлежать по факту банку, который выдал кредит. Или же автомобиль является гарантией выплаты займа, скажем, при получении «быстрых» денег. Автомобиль может быть в залоге или аренде. Поэтому важно убедиться, что этих проблем нет.

На вторичном рынке попадаются и машины, которые числятся в угоне за границей. Проверить факт угона сложно, поскольку угонщики используют схемы, по которым вычислить то, что автомобиль угнан, не так уж и просто. Зачастую, для этого необходимо провести ряд экспертиз.

Лучше не покупать автомобили, которые использовались службами такси. За год эксплуатации в такси зачастую автомобиль настолько «убивается», что вскоре его придется отдавать на серьезный ремонт. Продавцы чаще всего умалчивают, что автомобиль после работы в такси. А визуально определить проблемы с подвеской, мотором и сцеплением вряд ли удастся.