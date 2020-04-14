GM и SAIC презентовали Baojun RC-5 - конкурента Skoda Octavia

На недавней презентации, которую провели General Motors совместно с китайским SAIC, был представлен новый бюджетный лифтбек Baojun RC-5. По мнению автомобильных экспертов, эта новинка станет непосредственным конкурентом автомобиля Skoda Octavia. Baojun RC-5 имеет длину в 4650 мм, ширину в 1806 мм и высоту в 1458 мм. Колесная база - 2700 мм.

Двигатель, монтированный в лифтбеке, будет представлен серией безальтернативного четырёхцилиндрового турбодвигателя, объём которого равен 1,5 л. Его мощность будет равна 147 лошадиным силам. Управление будет происходить при помощи 6-ступенчатой механической коробки передач или вариатором. Новый автомобиль будет переднеприводным. На данный момент заявлен расход топлива, который составляет 6,2 л на 100 км пробега.

Согласно информации из некоторых СМИ, в автомобиле будут представлено и другое оборудование: система ABS и курсовой устойчивости, а также антибукс, пактроник в задней части и 2 подушки безопасности. Внутри планируют обтянуть салон кожей. Обеспечивать дополнительную безопасность будут камеры кругового обзора. Система мультимедиа будет иметь внушительный тачскрин. Планируют внедрить круиз-контроль и цифровую приборную панель. На крыше предусмотрен стеклянный люк. Автомобиль с пятью дверями получит возможность удалённого управления при помощи приложения, разработанного для современных смартфонов.

На китайском автомобильном рынке лифтбек Baojun RC-5 появится уже летом 2020 года. По предварительным сведениям, его стоимость составит 63800 юаней. В переводе на российские рубли это сумма примерно в 650 тысяч.