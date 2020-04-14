УАЗ продолжил сертификацию внедорожника «Русского Прадо»

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УАЗ продолжил сертификацию внедорожника «Русского Прадо»
Усовершенствованный УАЗ "Патриот"

В УАЗ сообщают о продолжении составления патента на детали для интерьера нового глубоко усовершенствованного УАЗ "Патриот". Из-за утечек информации о дизайне, которые стали известны общественности, новый автомобиль был назван в народе "Российский Prado". И на этот раз в сообщениях указывается о выборе функциональной панели, которая отвечает за внедорожные свойства автомобиля. По предварительным данным, этот элемент управления будет размещён сразу под блоком, отвечающим за регулирования климата, так как он был запатентован ещё в прошлом году.

Согласно полученным фото, по центру панели будет размещён вращающийся селектор. Он отвечает за выбор режима раздаточной коробки. Всего их будет 3. Это полный привод или прямая передача (4H), полный привод или прямая передача с блокировкой центрального дифференциала (4HL) и полный привод или пониженная передача с блокировкой центрального дифференциала (4LL). Также, представлен ряд клавиш, которые отвечают за отключение и включение системы стабилизации, внедорожного круиз-контроля и управления полным приводом по типу part-time.

Ранее сообщалось, что УАЗ запатентовал для "Российского Прадо" и центральную консоль, светодиодные фары, центральный тоннель, 2 мультимедийные системы, коммутационный блок задних пассажиров.

По предварительным оценкам специалистов, внедорожник от Ульяновского автомобильного завода должен поступить в продажу уже к концу 2021 года. Ключевыми изменениями в его структуре станет новая рама, изменённые фонари, независимая передняя подвеска, светодиодная головная оптика и новый интерьер салона. А под капотом будет установлен новый турбированный двигатель. Он уже прошёл испытания на заводе и будет использоваться при изготовлении транспортных средств в ближайшие несколько лет.

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