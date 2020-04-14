Названы самые необычные автомобили, которые продаются в России

18 апреля состоится аукцион, который проводит дом "Литфонд". На торгах разрешено продать 37 автомобилей, которые отличаются своим необычным внешним видом и строением. Все представленные в перечне транспортные средства считаются уникальными и раритетными. Одним из лотов заявлен электрокар на одного человека, который получил название "Минисол". Автомобиль был разработан ещё в далёком 1991 году в населённом пункте Зеленоград, РФ.

Главной особенностью этой машины является то, что она может ездить от батареи, заряжающейся от Солнца. Это означает, что нет необходимости использовать электричество для её подзарядки. Заявлена и стоимость, по которой планирует продать автомобиль нынешний владелец. Сумма составит 11 000 американских долларов или 807 тыс. рублей.

Среди лотов представлен и автозавод "Ока". Продаётся снегоход, который был изготовлен в 2007 году. В перечне встречаются не менее экзотические транспортные средства, например ТТМ-1901 "Беркут". Его изюминкой является обустройство первой в мире отапливаемой кабины. Стоимость этого лота составляет 10 320 долларов, что в переводе на российские рубли равняется сумме в 736 000.

На торги будет выставлен и болид "Эстония-21" вместе со всей необходимой экипировкой. Он был изобретён и собран ещё в 1986 году.

На аукционе будет представлен и раритетный ВАЗ-968А, который был выпущен в кузове пикапа в 1978 году. Несмотря на возраст, автомобиль отлично сохранился как внешне, так и внутри. Организаторы аукциона планируют выручить за него не меньше, чем 9 900 американских долларов. На российские рубли это примерно 725 000.

На торгах будут представлены и другие автомобили, которые считаются единственными в мире или же настолько редки, что встретить их можно только у коллекционеров. Принять участие в аукционе может любой желающий человек, для этого достаточно заранее заполнить бланк участника.