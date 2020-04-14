В Сети появились изображения удлиненного универсала Lada Granta, пишет портал Колеса.Ру .

Lada Granta обновился еще в 2018 году, и тогда было представлено пять вариантов кузова этого автомобиля:седан, хэтчбек, лифтбек, универсал и его кросс-версия.

Интересно, что по вместительности первое место занимает седан с 520 литрами объема, на втором месте лифтбек (440 л) и только на третьем универсал с его 355 литрами, меньше только у хэтчбека – 240 л.

Это объясняется длиной кузова, поскольку универсал имеет длину в 4118 мм, тогда как длина седана – 4268 мм. Так что универсал Lada Granta сложно назвать самым вместительным.

Но вот ценник универсала может сделать его привлекательным для многих покупателей. Ведь он все же объемнее, чем унверсал Vesta SW. А универсал Largus хоть и вместительнее, но дороже, поскольку его ценник превышает 622 тыс. рублей.

Ценник универсала Lada Granta в базовой комплектации с мотором в 1,6 литра и мощностью в 87 л.с. составляет на данный момент 487,9 тыс. рублей. В этом варианте предлагается механическая коробка передач. Но также есть и более мощные моторы, к которым ставят уже «автомат».