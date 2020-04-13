250 тысяч человек подали иск на Volkswagen

250 тысяч человек подали в суд иск против немецкого концерна Volkswagen по так называемому «дизельгейту», передает газета Handelsblatt. Выплаты производителя могут превысить 800 миллионов евро.

Дизельный скандал в Германии не утихает уже пять лет кряду. Он даже получил специальное название - «дизельгейт». Началась история в 2015 году, когда автолюбители и владельцы машин бренда узнали, что концерном были занижены показания уровня вредных веществ в выхлопных газах.

Сообщается, что пострадавшие обратились в суд, поскольку по этой причине не смогли продать свои авто по заявленной стоимости. Цена на такие автомобили снизилась до минимума.

Владельцы машин обратились в суд с коллективным иском. Согласно требованиям, Volkswagen должен компенсировать пострадавшим 15 процентов от стартовой цены купленных ими автомобилей. Следовательно, один автовладелец рассчитывает на возмещение в размере от 1350 до 6257 долларов. Все зависит от модели автомобиля и его первоначальной стоимости.

Если же кого-то обозначенная сумма компенсации не устраивает, он может отказаться от коллективного иска и обратиться в суд самостоятельно, выдвинув собственные исковые требования.

Концерн и федеральное объединение потребителей договорились, что все участники иска должны зарегистрироваться до 20 апреля, сообщает Российская газета. На текущий момент в списках числятся от 250 до 262 тысяч клиентов.