Раскрыты характеристики нового минивэна Volkswagen Viloran

Сегодня, 19:40

0

Image 16+
Раскрыты характеристики нового минивэна Volkswagen Viloran
Минивэн Volkswagen Viloran

В компании Volkswagen уже подготовили к старту продаж новый минивэн под названием Viloran. Согласно одному из российских сайтов, старт продаж намечается на конец апреля 2020 года. Тем временем, производители уже успели опубликовать накануне вечером подробные технические характеристики новой модели.

Volkswagen Viloran построен на платформе MQB. Его длина равна 5 346 мм, ширина - 1 976 мм, а высота - 1 781 мм. Размер колёсной базы составил 3 180 мм. Дизайн автомобиля оформлен производителем в стиле флагманского внедорожника Volkswagen Touareg. Это значит, что минивэн имеет аналогичную радиаторную решётку, схожую головную оптику, а задние фары соединяет стильная хромированная планка.

В заявлении упоминается о том, что автомобиль будет работать от турбированного силового агрегата 2,0 л семейства EA888. Его максимальная мощность составляет 186 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 350 Нм. Коробка передач автоматическая с 8-ю ступенями. Расход топлива составляет 7,6 л на 100 км пробега в смешанном цикле. Чуть позже в продажу поступит и гибридная версия автомобиля.

В салоне новенького Volkswagen Viloran располагается три ряда сидений. При этом второй ряд раздельный (капитанский). По мнению экспертов, такое разделение поможет получить максимальный комфорт. Для пассажиров существенно увеличивается количество свободного пространства в салоне. Отделка выполнена из премиальных материалов. В минивэне предусмотрен полный комплект активной и пассивной безопасности. Это адаптированный круиз-контроль, а также помощник, который исключает вероятность боковых и фронтальных столкновений.

По предварительной информации, цена нового Volkswagen Viloran, на китайском рынке, составляет 321,9 тыс. юаней. В переводе на российские рубли это примерно 3 374 000.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Раскрыты характеристики нового минивэна Volkswagen Viloran

Сегодня, 19:40

В России начали массово дорожать автомобили

Сегодня, 17:37

Назвали оптимальный автомобиль для российских дорог

Сегодня, 12:10

Все тайны Toyota Land Cruiser 300 раскрыли эксперты

Сегодня, 11:03

ГИБДД принялась на месте выносить решения по нарушениям ПДД

Вчера, 15:21

Авторынок в Германии в марте установил новый антирекорд

Вчера, 15:04

Названы новые опции бюджетной модели Chevrolet Cruze

Вчера, 10:13

Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электрокаров Tesla

Вчера, 09:39

Что происходит с электромобилем, когда у него заканчивается заряд батареи

12-04-2020, 14:31

Названы критерии, по которым будут выбирать авто через 15 лет

12-04-2020, 10:30

Эксперт рассказал, как не ошибиться с покупкой автомобиля в кризис

10-04-2020, 09:56

Названы стили вождения, которые ухудшают состояние автомобиля

9-04-2020, 15:14

Названы имена новых моделей «АвтоВАЗа»

9-04-2020, 13:27

Назван победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

9-04-2020, 10:15

Названы 5 автопроизводителей с нержавеющими автомобилями

8-04-2020, 13:59

Представлена таблица транспортного налога по регионам на 2020 год

8-04-2020, 10:58

В Сети появились изображения преемника легендарной «Нивы»

5-04-2020, 12:09

«Автостат» назвал лучший автомобиль для покупки в кризис

4-04-2020, 14:47

«АвтоВАЗ» с 1 апреля поднял цены на все автомобили Lada

1-04-2020, 16:26

Китайскую копию Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

31-03-2020, 09:16

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров