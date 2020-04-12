Назвали оптимальный автомобиль для российских дорог

Сегодня, 12:10

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Назвали оптимальный автомобиль для российских дорог
Автомобиль корейского производства

Эксперты, после проведения исследования, сообщили российским гражданам наименования автомобилей, которые идеально подходят для езды на отечественных дорогах. Все машины из списка доступны для приобретения на рынке. Выбор, в основном, пал на зарубежных производителей. Учитывался ряд технических параметров, среди которых количество силовых установок и трансмиссий, комфорт, наличие гарантии и стоимость.

Исследование провели специалисты из NJCAR.RU. В ходе изучения были отобраны модели немецкого, японского и корейского производств. Согласно их мнению, стоит отдать предпочтение автомобилям из Германии. Они имеют не только хорошую отделку салона, но и наиболее комфортные для использования россиянами. Единственным недостатком является стоимость, которая на порядок выше, чем у производителей из Японии и Кореи. Тем не менее, в корейских и японских моделях отмечают лучшее качество двигателей.

Подвеска и привод лучше в японских и германских автомобилях. В итоге, эксперты уверяют, что россиянам стоит остановить свой выбор на машинах из Японии и Кореи. Они практичны, надёжны и доступны. Немецкие авто подходят людям, которые, в первую очередь, ценят комфорт, респектабельность и дизайн.

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