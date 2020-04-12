Все тайны Toyota Land Cruiser 300 раскрыли эксперты

В интернете всё чаще появляется информация о новом внедорожнике Toyota Land Cruiser 300. В компании производителей слухи о новой модели не подтвердили, но и не опровергли. Тем временем, некоторые эксперты самостоятельно выяснили некоторые особенности и характеристики транспортного средства. В российском офисе также пытались опровергнуть информацию, но поделились некоторыми слухами.

Вероятнее всего новый Toyota Land Cruiser 300 будет создан на новой базе, но со старой рамной основой. Использовать будут конструкцию TNGA. На данный момент постоянно пересматривают модельный ряд двигателей. От ранее известного V8 могут отказаться в пользу гибридных или электрических моторов. Эта информация получена журналистами напрямую от представителя компании Toyota Australia. В новой версии Toyota Land Cruiser 300 будет монтирован гибридный двигатель V6 и электрическая установка. Базовым же остаётся бензиновый мотор V6 с турбонаддувом на 3,5 л.

Внедорожник планируют выпустить уже в конце нынешнего, в начале следующего года. Цена также вырастет в сравнении с прошлой генерацией. На данный момент появляются слухи о том, что в РФ авто Toyota Land Cruiser 300 будет доступно по цене от 4,985 тысячи рублей до 6,119 тысячи рублей.