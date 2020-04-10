Авторынок в Германии в марте установил новый антирекорд

Сегодня, 15:04

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Авторынок в Германии в марте установил новый антирекорд
Падение спроса на покупку автомобилей

В Германии зафиксировано падение уровня продаж автомобилей. По итогам марта 2020 года, показатель продаж на немецком авторынке снизился на 37,7%. Всего было продано 215 199 автомобилей. Зафиксированное снижение продаж вызвано коронавирусной инфекцией и вынужденными мерами карантина для её устранения. Тем не менее, в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) сообщают, что это самый низкий уровень, зафиксированный за всю историю автомобильной промышленности страны. За последние три месяца немецким дилерам удалось продать всего 701 362 транспортных средств. Это на 20,3% меньше, чем в прошлом году за этот период.

Несмотря на ситуацию, лидером автомобильного рынка Германии остаётся концерн Volkswagen. В марте эту модель выбрало 40 643 покупателя. На втором месте Mersedes-Benz с показателем в 20 132 продажи. И третьим является автомобиль BMW, который выбрали 20 047 человек. В списке также фигурируют автокомпании Audi и Ford, чьи машины разошлись по 18 904 и 12 730 соответственно. При этом показатель продаж снизился на 35,1% у Volkswagen, 28,2% у Mersedes-Benz, 21,3% у BMW, на 36,5% у Audi и на 50,3% у Ford.

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